Такой день. Надвигающийся холод и проблемы общественного транспорта в Барнауле

Главные новости в Алтайском крае 11 октября

11 октября 2024, 23:30, ИА Амител

Ночной снегопад / Фото: pxhere.com/ru/photo/687662

12 и 13 октября в Алтайском крае ожидается резкое похолодание, дождь и снег, в том числе мокрый. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в северных районах края может установиться временный снежный покров, а на дорогах местами образуется гололедица.

В Барнауле наиболее острыми проблемами в работе общественного транспорта остаются высокий износ подвижного состава, нехватка кадров и недовыпуск на линию, сообщает мэрия. Ситуацию обсудили на совещании в администрации города.

По словам перевозчиков, одна из ключевых проблем на сегодняшний день – дефицит водителей, который составляет от 35 до 40%, что существенно влияет на выпуск транспорта.

В Алтайском крае судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль Toyota Land Cruiser, ранее принадлежавший жителю Новоалтайска.

Мужчина, которого лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершил аналогичное правонарушение.



Машину направили на нужды специальной военной операции. В ФССП отметили, что это уже 38-й конфискованный за пьяную езду автомобиль, переданный судебными приставами военнослужащим.