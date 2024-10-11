В МЧС предупредили о сильном ухудшении погоды, надвигающемся на Алтайский край

Ожидается минусовая температура и гололед

11 октября 2024, 17:02, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111299

В Алтайском крае 12 октября ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"По данным синоптиков, 12 октября ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами появление временного снежного покрова, на дорогах местами гололедица, колебание ночных и дневных температур от -7 до +11С", – сказано в сообщении.

Спасатели напомнили, что непогода может стать причиной ДТП, поэтому водителям нужно соблюдать аккуратность на дорогах.

Также в МЧС отметили, что в период заморозков нужно соблюдать правила безопасности при использовании отопительных приборов и печей.