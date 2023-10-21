Такой день. Новые кадровые назначения в правительстве и серьезное ДТП под Барнаулом

Главное за 21 октября

21 октября 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях. Они коснулись инспекции по контролю в области градостроительной деятельности, управления ветеринарии, министерства образования и науки, а также управления делами губернатора и правительства региона.

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. 44-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с Toyota Prius.

В Барнауле начали снимать буквы "Барнаул – город орденоносный" с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118. Конструкцию решили убрать из-за ее аварийного состояния, поскольку в текущем виде она может создавать угрозу горожанам.

2,8 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 21 октября на шести площадках. Наибольшим спросом пользовались овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, а также колбасные изделия и мясные копчености.