Женщина пострадала в жестком ДТП под Барнаулом
Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречку
21 октября 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск, сообщили в ГИБДД Алтайского края.
21 октября 44-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с Toyota Prius.
"В результате ДТП пассажиру Toyota Prius, женщине 1969 года рождения, оказана медицинская помощь, госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
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