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Женщина пострадала в жестком ДТП под Барнаулом

Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречку

21 октября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

21 октября 44-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с Toyota Prius.

"В результате ДТП пассажиру Toyota Prius, женщине 1969 года рождения, оказана медицинская помощь, госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

Ранее на трассе Романово – Камень-на-Оби погиб пассажир легковушки при столкновении с КамАЗом.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

20:08:53 21-10-2023

Хороший был Приус. PHV. Свеженький. Ценой под 3 млн.

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Гость

20:10:56 21-10-2023

По данным гибдд в год в России умирает в дтп 18000 чел, каждое третье ДТП лобовое столкновение.

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