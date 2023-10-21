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Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях

Должностные лица будут занимать посты весь срок полномочий губернатора

21 октября 2023, 12:35, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях, сообщили в краевой администрации.

Так, управляющим делами губернатора и краевого правительства продолжит работать Олег Гусев. Пост его заместителя заняла Елена Шуткина.

Пост начальника управления ветеринарии Алтайского края занял Владимир Самодуров, а его замами стали Юрий Астанчик, Анатолий Батюта и Евгения Спицкая.

Руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона – главным архитектором Алтайского края назначен Виктор Четошников. Его заместители – Елена Веремеинко и Елена Грецова.

Также назначены замглавы Минобрнауки региона – это Лариса Исакова, Олег Марченко, Галина Синицына и Лариса Терновая.

Занимать посты должностные лица будут весь срок полномочий губернатора. 

Алтайский край Политика

Комментарии 2

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Гость

16:14:25 21-10-2023

А вы друзья как ни садитесь ...

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Гость1

20:03:39 21-10-2023

Ну теперь заживем

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