Такой день. Опровержение от регионального Минздрава и недоступная ипотека

Главные новости в Алтайском крае 7 октября

07 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Закат / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198869

Новости о нехватке препарата "Сульпирид", из-за которой Алтайскому краю якобы грозит всплеск шизофренических болезней, не соответствуют действительности, сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве привели данные Единой информационной платформы национальной системы управления данными, где регистрируются остатки жизненно важных лекарств во всех регионах России, включая Алтайский край.

Алтайский край оказался на 72-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности жилья в ипотеку.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность вносить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы.

Алтайские следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства пожара в селе Самарка Рубцовского района. Погибли три человека: 43-летний хозяин частного дома, его 37-летняя супруга и их 15-летняя дочь.

В пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").