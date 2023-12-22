Такой день. Отмена салюта и надвигающиеся пробки

Главные новости в Алтайском крае 22 декабря

22 декабря 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к новогодним праздникам, на котором приняли решение отказаться в этом году от проведения праздничных салютов.

Первое судебное заседание по делу бывшего главы Бийска Александра Студеникина состоялось. Экс-градоначальника обвиняют в халатности при расселении жильцов, получивших квартиры в домах на ул. Спекова.

Потерпевшими по делу проходят почти две сотни человек. Уточнению данных о них и других участниках процесса и было посвящено первое заседание суда.

В Алтайском крае перевозчики будут использовать онлайн-кассы при оплате проезда по городским маршрутам.

В ведомстве отметили, что от пассажиров регулярно поступают жалобы на водителей, которые предлагают перевести плату за проезд на свою личную банковскую карту.

В итоге налоговики несколько месяцев проводили проверки в Барнауле, Бийске и других населенных пунктах.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание, на котором обсудили дорожную обстановку в городе в предновогодние дни. В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало. Лишь иногда бывают локальные осложнения в связи с проходом колонн с детьми на праздничные мероприятия.