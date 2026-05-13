Такой день. "Отвоеванное" кафе на Попова и демонтаж главного фасада бывшего "Колизея"

О главных событиях региона за 13 мая

13 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Спустя три года судебных баталий создатель фастфуд-сети "Гриль №1" Станислав Сергеев одержал победу в споре с администрацией Ленинского района Барнаула: властям придется "узаконить" кафе по адресу улица Попова, 88а. При этом в арбитражном суде Алтайского края продолжается еще один процесс, который может закончиться сносом объекта.

В Барнауле продолжается демонтаж здания на проспекте Красноармейском, 36, где когда-то располагался легендарный клуб "Колизей". Строители уже перешли к самому заметному этапу работ — техника добралась до главного фасада, оставляя на месте стен лишь груды битого кирпича и камней.

Роспотребнадзор опубликовал в своем Telegram-канале список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов России с разбивкой по федеральным округам. Алтай тоже вошел в этот список.

В Барнауле провели рейды против незаконной уличной торговли, которая в весенне-летний период стихийно возникает на тротуарах, улицах и вдоль автомобильных дорог. Была остановлена торговля ягодами с автомобилей на парковке возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском, 58.

Большинство жителей Барнаула поддерживают крупные штрафы за выброс мусора из автомобилей. Согласно опросу сервиса SuperJob, положительно к таким мерам относятся 80% горожан, тогда как против выступили лишь 7% респондентов.