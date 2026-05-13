В Барнауле остановили торговлю ягодами возле ТЦ, негативно сказывающуюся на облике города
В отношении нарушителей составили протоколы
13 мая 2026, 11:17, ИА Амител
В Барнауле провели рейды против незаконной уличной торговли, которая в весенне-летний период стихийно возникает на тротуарах, улицах и вдоль автомобильных дорог, сообщает мэрия.
«Такая деятельность осуществляется физическими лицами с нарушением законодательства, вызывает нарекания добросовестных предпринимателей и негативно сказывается на облике города», — подчеркнули в администрации.
В ходе проверки были выявлены нарушения в двух точках торговли на Правобережном тракте — пресечена продажа шашлыка в антисанитарных условиях без документов, подтверждающих безопасность продукции.
Кроме того, остановлена торговля ягодами с автомобилей на парковке возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском, 58.
В отношении нарушителей составили протоколы по статьям 14.1 и 11.21 КоАП РФ, изъяты орудия правонарушения (мангалы), выданы требования об уничтожении продукции без документов, составлены протоколы по статье 68-2 закона Алтайского края № 46-ЗС.
С 13 апреля 2026 года увеличены размеры штрафов за несанкционированную торговлю. За первое нарушение теперь предусмотрено предупреждение либо штраф от 2000 до 5000 рублей (ранее — от 500 до 3000 рублей). За повторное нарушение штраф составляет от 5000 до 10000 рублей (ранее — от 3000 до 5000 рублей).
11:26:21 13-05-2026
Главное чтобы костюмчик сидел
11:35:35 13-05-2026
да.. ягодки негативно.. а ямы на дорогах-песок / мусор не убранный-уродливые ржавые брошенные тачки и тд. это другое...
11:43:23 13-05-2026
Жаль, у первомайского единственное место было где ягода по разумной цене - устраняют конкурентов
12:38:15 13-05-2026
Гость (11:43:23 13-05-2026) Жаль, у первомайского единственное место было где ягода по р...
По разумной потому что только себе в карман, без налогов. Почему наши продавцы должны платить за продажу со своего огорода, а лица южной национальности нет?!
12:41:34 13-05-2026
Гость (12:38:15 13-05-2026) По разумной потому что только себе в карман, без налогов... Какие наши продавцы с огорода платить? Вы вообще о чем?
12:46:22 13-05-2026
Гость (12:38:15 13-05-2026) По разумной потому что только себе в карман, без налогов... Вы если не знаете, то и не пытайтесь умничать. Не платят у нас налоги при реализации ягод/овощей со своего участка. Ну либо опровергните с указанием статьи налогового кодекса. А хачики перекупы/перепуки...
12:54:23 13-05-2026
Гость (12:46:22 13-05-2026) Вы если не знаете, то и не пытайтесь умничать. Не платят у н... А ты докажи что именно эта ягода с твоего участка. Не можешь? В зиндан!
12:53:36 13-05-2026
Мангалы на Правобережном тракте изъяли у безбилетных персонажей, показанных в сцене в трамвае фильма "Брат"?
14:14:40 13-05-2026
как работали, так и работают. Просто на другой стороне и много где еще по городу. в Максе 2 группы работает. Зачем вообще эту показуху устроили. Дофига таких групп, рыба, икра и прочее.
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