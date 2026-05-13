В Барнауле остановили торговлю ягодами возле ТЦ, негативно сказывающуюся на облике города

В отношении нарушителей составили протоколы

13 мая 2026, 11:17, ИА Амител

Клубника / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле провели рейды против незаконной уличной торговли, которая в весенне-летний период стихийно возникает на тротуарах, улицах и вдоль автомобильных дорог, сообщает мэрия.

«Такая деятельность осуществляется физическими лицами с нарушением законодательства, вызывает нарекания добросовестных предпринимателей и негативно сказывается на облике города», — подчеркнули в администрации.

В ходе проверки были выявлены нарушения в двух точках торговли на Правобережном тракте — пресечена продажа шашлыка в антисанитарных условиях без документов, подтверждающих безопасность продукции.

Кроме того, остановлена торговля ягодами с автомобилей на парковке возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском, 58.

В отношении нарушителей составили протоколы по статьям 14.1 и 11.21 КоАП РФ, изъяты орудия правонарушения (мангалы), выданы требования об уничтожении продукции без документов, составлены протоколы по статье 68-2 закона Алтайского края № 46-ЗС.

С 13 апреля 2026 года увеличены размеры штрафов за несанкционированную торговлю. За первое нарушение теперь предусмотрено предупреждение либо штраф от 2000 до 5000 рублей (ранее — от 500 до 3000 рублей). За повторное нарушение штраф составляет от 5000 до 10000 рублей (ранее — от 3000 до 5000 рублей).