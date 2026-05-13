НОВОСТИОбщество

В Барнауле остановили торговлю ягодами возле ТЦ, негативно сказывающуюся на облике города

В отношении нарушителей составили протоколы

13 мая 2026, 11:17, ИА Амител

Клубника / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Клубника / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле провели рейды против незаконной уличной торговли, которая в весенне-летний период стихийно возникает на тротуарах, улицах и вдоль автомобильных дорог, сообщает мэрия.

«Такая деятельность осуществляется физическими лицами с нарушением законодательства, вызывает нарекания добросовестных предпринимателей и негативно сказывается на облике города», — подчеркнули в администрации.

В ходе проверки были выявлены нарушения в двух точках торговли на Правобережном тракте — пресечена продажа шашлыка в антисанитарных условиях без документов, подтверждающих безопасность продукции.

Кроме того, остановлена торговля ягодами с автомобилей на парковке возле ТЦ "Первомайский" на проспекте Красноармейском, 58.

В отношении нарушителей составили протоколы по статьям 14.1 и 11.21 КоАП РФ, изъяты орудия правонарушения (мангалы), выданы требования об уничтожении продукции без документов, составлены протоколы по статье 68-2 закона Алтайского края № 46-ЗС.

С 13 апреля 2026 года увеличены размеры штрафов за несанкционированную торговлю. За первое нарушение теперь предусмотрено предупреждение либо штраф от 2000 до 5000 рублей (ранее — от 500 до 3000 рублей). За повторное нарушение штраф составляет от 5000 до 10000 рублей (ранее — от 3000 до 5000 рублей).

Рейды по пресечению несанкционированной торговли / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле проверили на безопасность клюкву, щуку и свиные ножки уличных продавцов

По факту нарушений составили уже 11 протоколов об административной ответственности
НОВОСТИОбщество
Барнаул проверки торговля Нарушения
       

Комментарии 9

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Гость

11:26:21 13-05-2026

Главное чтобы костюмчик сидел

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Гость

11:35:35 13-05-2026

да.. ягодки негативно.. а ямы на дорогах-песок / мусор не убранный-уродливые ржавые брошенные тачки и тд. это другое...

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Гость

11:43:23 13-05-2026

Жаль, у первомайского единственное место было где ягода по разумной цене - устраняют конкурентов

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Гость

12:38:15 13-05-2026

Гость (11:43:23 13-05-2026) Жаль, у первомайского единственное место было где ягода по р...
По разумной потому что только себе в карман, без налогов. Почему наши продавцы должны платить за продажу со своего огорода, а лица южной национальности нет?!

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Гость

12:41:34 13-05-2026

Гость (12:38:15 13-05-2026) По разумной потому что только себе в карман, без налогов... Какие наши продавцы с огорода платить? Вы вообще о чем?

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Гость

12:46:22 13-05-2026

Гость (12:38:15 13-05-2026) По разумной потому что только себе в карман, без налогов... Вы если не знаете, то и не пытайтесь умничать. Не платят у нас налоги при реализации ягод/овощей со своего участка. Ну либо опровергните с указанием статьи налогового кодекса. А хачики перекупы/перепуки...

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Гость

12:54:23 13-05-2026

Гость (12:46:22 13-05-2026) Вы если не знаете, то и не пытайтесь умничать. Не платят у н... А ты докажи что именно эта ягода с твоего участка. Не можешь? В зиндан!

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Гость

12:53:36 13-05-2026

Мангалы на Правобережном тракте изъяли у безбилетных персонажей, показанных в сцене в трамвае фильма "Брат"?

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Гость

14:14:40 13-05-2026

как работали, так и работают. Просто на другой стороне и много где еще по городу. в Максе 2 группы работает. Зачем вообще эту показуху устроили. Дофига таких групп, рыба, икра и прочее.
Шуму-шуму то две статьи , посты в лентах в соцсетях. Людям нравится, удобно и качество хорошее.

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