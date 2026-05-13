Судебные споры вокруг кафе шли с 2023 года

13 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Шаурма / Фото: amic.ru

Спустя три года судебных баталий создатель фастфуд-сети "Гриль №1" Станислав Сергеев одержал победу в споре с администрацией Ленинского района Барнаула: властям придется "узаконить" кафе по адресу улица Попова, 88а. При этом в арбитражном суде Алтайского края продолжается еще один процесс, который может закончиться сносом объекта.

Неожиданный поворот

Победу Сергееву принес встречный иск по делу, стартовавшему еще в 2023 году. Первой в суд обратилась именно администрация Ленинского района: потребовала от бизнесмена снести кафе на Попова. Власти пошли в суд из-за того, что бизнесмен, с их точки зрения, использовал земельный участок без какого-либо разрешения.

Сергеев в ответ потребовал от властей заключить договор на законное размещение этого объекта, а также включить злополучное кафе в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Кроме того, предприниматель направил иск к комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

Схема размещения нестационарных торговых объектов — это городской документ, устанавливающий возможные места для установки различных ларьков и павильонов.Суд рассмотрел второе обращение Сергеева вместе с двумя предыдущими исками бизнесмена и властей в рамках единого процесса.

Чистая победа

Предыстория спора между властями и бизнесменом тянется с 2013 года. Именно тогда Сергеев купил существовавшие павильоны на Попова, объединил их в один и открыл кафе. Он также сам стал арендатором участка под павильоном с помощью перенайма (заняв место арендатора в ранее существующем договоре).

В 2023-м власти потребовали, чтобы Сергеев освободил землю. Суд, однако, отметил: до 2022 года никаких вопросов к предпринимателю у властей не возникало (и они принимали от него арендную плату). Нашлась, впрочем, и масса других аргументов в пользу позиции бизнесмена, в основном связанных с тем, что он долго и добросовестно пользовался спорным участком.

Кроме того, проведенная в рамках судебного процесса экспертиза показала: кафе находится в "безопасной" зоне относительно различных коммуникаций и не нарушает каких-либо градостроительных нормативов (хотя администрация в рамках разбирательства и заявляла обратное). А совсем рядом с кафе расположены аналогичные объекты, которые по каким-то причинам все же включены в схему размещения НТО.

«Поскольку судом удовлетворены встречные исковые требования индивидуального предпринимателя Сергеева Станислава Викторовича, правовые основания для удовлетворения исковых требований администрации Ленинского района города Барнаула отсутствуют», — гласит итоговый вердикт.

Споры о кафе на Попова стали предметом целой серии судебных процессов с участием Сергеева и городских или районных властей. Однако в прошлом они заканчивались не в пользу предпринимателя. Еще один процесс, который может быть связан с кафе на Попова, не закончен до сих пор.

Комитет администрации Барнаула по строительству, архитектуре и развитию города требует от бизнесмена снести точку по адресу Георгия Исакова, 247г.

В электронных справочниках объект с таким адресом отсутствует. А вот все то же кафе с адресом Попова, 88а, по данным справочника 2ГИС, также имеет адрес улица Георгия Исакова, 247в.Напомним, в феврале 2026 года под угрозой сноса оказались сразу пять ларьков "Союзпечати" в краевой столице. С соответствующими исками в арбитражный суд обратился комитет мэрии Барнаула по строительству, архитектуре и развитию города.