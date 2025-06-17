Такой день. Поджог маслозавода и итоги посевной
Главное за 17 июня
17 июня 2025, 23:58, ИА Амител
В Барнауле неизвестный попытался поджечь завод по производству масла.
По данным Telegram-канала, сначала пожарные считали причиной возгорания короткое замыкание в электрощитовой. Однако, согласно информации источника, директор предприятия посмотрел записи с камер видеонаблюдения, где увидел неизвестного в капюшоне внутри цеха.
В Барнауле грудной ребенок пострадал в результате нападения на женщину с коляской, правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.
В Алтайском крае подвели предварительные итоги ежегодной посевной кампании. В этом сезоне она прошла без больших потрясений, все работы завершили своевременно.
В Солтонском районе установили карантинную зону площадью 12 400 га после выявления очага уссурийского полиграфа.
В Барнауле шесть осужденных из исправительного центра сделали косметический ремонт нескольких помещений социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко".
09:11:07 18-06-2025
Умиляют отчеты о посевной...Какое отношение администрация имеет к этому мероприятию? Это давно забота частников, которым власти только палки в колеса умеют вставлять.
09:42:33 18-06-2025
Минусовальщикам рекомендую изучить цены на соляру...Вот где забота о посевной видна как на ладони...