Такой день. Поджог маслозавода и итоги посевной

Главное за 17 июня

17 июня 2025, 23:58, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле неизвестный попытался поджечь завод по производству масла.

По данным Telegram-канала, сначала пожарные считали причиной возгорания короткое замыкание в электрощитовой. Однако, согласно информации источника, директор предприятия посмотрел записи с камер видеонаблюдения, где увидел неизвестного в капюшоне внутри цеха.

В Барнауле грудной ребенок пострадал в результате нападения на женщину с коляской, правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.

В Алтайском крае подвели предварительные итоги ежегодной посевной кампании. В этом сезоне она прошла без больших потрясений, все работы завершили своевременно.

В Солтонском районе установили карантинную зону площадью 12 400 га после выявления очага уссурийского полиграфа.

В Барнауле шесть осужденных из исправительного центра сделали косметический ремонт нескольких помещений социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко".