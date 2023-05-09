Такой день. Празднование Дня Победы и кража арбуза с последующим раскаянием

Главные новости в Алтайском крае 9 мая

09 мая 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае отпраздновали День Победы. Утром в Барнауле прошёл парад, затем, несмотря на отмену "Бессмертного полка", люди вышли на улицы с портретами родственников, а завершил день большой праздничный салют.

Два подростка украли арбуз из павильона "Фруктовый" на улице Солнечная Поляна в Барнауле. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что один из подростков быстро забежал в павильон и схватил арбуз, после чего зашёл второй несовершеннолетний, который подхватил у него плод.

Позднее школьники сами пришли к продавцу, извинились за свой поступок и вернули деньги.

В Барнауле 12-летняя девочка брызнула в лицо мужчине из перцового баллончика.

Конфликт произошёл возле ТРЦ "Весна", возле столиков у входа. Между подростками и мужчиной идёт разговор, в ходе которого взрослый "посылает" девочку. После этого она направляет баллончик мужчине в лицо и распыляет содержимое.