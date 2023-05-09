Праздничный салют в честь Дня Победы в Барнауле. Онлайн-трансляция

Поздравляем барнаульцев с праздником и показываем фейерверк

09 мая 2023, 21:40, ИА Амител

В День Победы в Барнауле запустят праздничный салют. Первые залпы прогремят в 22:00. Для тех, кто не сможет посмотреть на фейерверк, мы проведём онлайн-трансляцию.

Напомним, салют в День Победы будет более насыщенным, чем на 1 Мая. Для сравнения: для Первомая закупили батареи салютов двух типов и заряды четырёх типов, а для Дня Победы – батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов.

После салюта жители и гости города смогут добраться до дома на общественном транспорте. Подробно о том, как будут работать маршруты – в нашем материале.