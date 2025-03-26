Такой день. Приговор за производство полтонны наркотиков и гибель женщины при пожаре

О главных событиях Алтайского края за 26 марта

26 марта 2025, 23:55, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Полицейские задержали браконьера в Топчихинском районе Алтайского края. В окрестностях села Листвянка мужчина приманивал лосей солью и охотился на них при помощи железных тросов.

Сотрудники отдела по раскрытию экологических преступлений получили информацию о браконьерстве и в километре от населенного пункта нашли закопанные в снегу головы, шкуры, кости и другие останки животных, а также привязанный к дереву трос. Вскоре сыщики установили, что к преступлению причастен 29-летний ранее не судимый житель района.

Президент России Владимир Путин представил к государственной награде мэра Барнаула Вячеслава Франка. Согласно указу российского лидера, главе администрации столицы Алтайского края вручат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В целом более десяти жителей Алтайского края получили госнаграды за профессиональные заслуги.

Женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Урожайном Советского района. В тушении участвовали шесть специалистов и три автоцистерны. Огонь потушили на площади около 10 "квадратов": в комнате горел диван и пол.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.

В Барнауле 41-летнюю сотрудницу ломбарда будут судить за торговлю мефедроном на рабочем месте.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы за "незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".

Алтайский краевой суд вынес приговор 38-летнему жителю Алтайского края Дмитрию Манакову по делу о производстве свыше полтонны наркотиков. Следующие 19 лет он проведет в колонии строгого режима.

Суд установил, что с мая по август 2023 года Манаков, действуя в составе организованной преступной группировки, на специальном лабораторном оборудовании произвел наркотики синтетического происхождения.

В Алтайском крае 41-летнюю предпринимательницу будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при приобретении квартир для детей-сирот.

Как установило следствие, женщина похитила более 22 миллионов рублей.