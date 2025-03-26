Такой день. Приговор за производство полтонны наркотиков и гибель женщины при пожаре
О главных событиях Алтайского края за 26 марта
26 марта 2025, 23:55, ИА Амител
Полицейские задержали браконьера в Топчихинском районе Алтайского края. В окрестностях села Листвянка мужчина приманивал лосей солью и охотился на них при помощи железных тросов.
Сотрудники отдела по раскрытию экологических преступлений получили информацию о браконьерстве и в километре от населенного пункта нашли закопанные в снегу головы, шкуры, кости и другие останки животных, а также привязанный к дереву трос. Вскоре сыщики установили, что к преступлению причастен 29-летний ранее не судимый житель района.
Президент России Владимир Путин представил к государственной награде мэра Барнаула Вячеслава Франка. Согласно указу российского лидера, главе администрации столицы Алтайского края вручат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
В целом более десяти жителей Алтайского края получили госнаграды за профессиональные заслуги.
Женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Урожайном Советского района. В тушении участвовали шесть специалистов и три автоцистерны. Огонь потушили на площади около 10 "квадратов": в комнате горел диван и пол.
По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.
В Барнауле 41-летнюю сотрудницу ломбарда будут судить за торговлю мефедроном на рабочем месте.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы за "незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".
Алтайский краевой суд вынес приговор 38-летнему жителю Алтайского края Дмитрию Манакову по делу о производстве свыше полтонны наркотиков. Следующие 19 лет он проведет в колонии строгого режима.
Суд установил, что с мая по август 2023 года Манаков, действуя в составе организованной преступной группировки, на специальном лабораторном оборудовании произвел наркотики синтетического происхождения.
В Алтайском крае 41-летнюю предпринимательницу будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при приобретении квартир для детей-сирот.
Как установило следствие, женщина похитила более 22 миллионов рублей.
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