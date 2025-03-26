На Алтае риелтор похитила 22 млн рублей при покупке квартир для детей-сирот
Злоумышленница значительно завышала стоимость жилья, направляя предложения в РЖУ
26 марта 2025, 17:15, ИА Амител
В Алтайском крае 41-летнюю предпринимательницу будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при приобретении квартир для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, женщина заработала более 22 миллионов рублей.
Следствие установило, что профессиональный риелтор, имеющий опыт работы в сфере недвижимости, в начале 2022 года узнала о потребности Регионального жилищного управления (РЖУ) в покупке квартир в собственность Алтайского края для предоставления их сиротам.
"Риелтор подыскивала жилье на территории Алтайского края и направляла в адрес РЖУ коммерческие предложения, указывая цену предлагаемых к реализации жилых помещений существенно выше, чем их рыночная стоимость. После осуществления сделок разницу в стоимости жилья она забирала себе", – рассказали следователи.
Таким образом, в 2022 году риелтор продала 15 квартир, похитив более 22 миллионов рублей.
Для обеспечения возможного гражданского иска правоохранители наложили арест на автомобиль обвиняемой стоимостью 2,7 миллиона рублей.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в СК.
17:45:54 26-03-2025
А в комиссии сидели люди, которые не знают сколько стоит конкретный тип жилья и подмахивали не глядя. Или непрофессионализм у них?
18:12:28 26-03-2025
Сойка (17:45:54 26-03-2025) А в комиссии сидели люди, которые не знают сколько стоит кон... У них кэшбэк.
17:48:19 26-03-2025
"всю капусту пожрали"
18:50:40 26-03-2025
Продавец любую цену может установить - в этом смысл, а вот чиновники, что приняли предложение - это как раз преступники.
18:53:05 26-03-2025
Без работников ржу такую схему не провернуть!...
09:50:00 27-03-2025
Весь "распил" свалили на риелтора. Риелтор не принимает решений, он оформляет сделку.