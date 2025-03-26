На Алтае риелтор похитила 22 млн рублей при покупке квартир для детей-сирот

Злоумышленница значительно завышала стоимость жилья, направляя предложения в РЖУ

26 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 41-летнюю предпринимательницу будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при приобретении квартир для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, женщина заработала более 22 миллионов рублей.

Следствие установило, что профессиональный риелтор, имеющий опыт работы в сфере недвижимости, в начале 2022 года узнала о потребности Регионального жилищного управления (РЖУ) в покупке квартир в собственность Алтайского края для предоставления их сиротам.

"Риелтор подыскивала жилье на территории Алтайского края и направляла в адрес РЖУ коммерческие предложения, указывая цену предлагаемых к реализации жилых помещений существенно выше, чем их рыночная стоимость. После осуществления сделок разницу в стоимости жилья она забирала себе", – рассказали следователи.

Таким образом, в 2022 году риелтор продала 15 квартир, похитив более 22 миллионов рублей.

Для обеспечения возможного гражданского иска правоохранители наложили арест на автомобиль обвиняемой стоимостью 2,7 миллиона рублей.