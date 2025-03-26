НОВОСТИПроисшествия

На Алтае риелтор похитила 22 млн рублей при покупке квартир для детей-сирот

Злоумышленница значительно завышала стоимость жилья, направляя предложения в РЖУ

26 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 41-летнюю предпринимательницу будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при приобретении квартир для детей-сирот. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, женщина заработала более 22 миллионов рублей.

Следствие установило, что профессиональный риелтор, имеющий опыт работы в сфере недвижимости, в начале 2022 года узнала о потребности Регионального жилищного управления (РЖУ) в покупке квартир в собственность Алтайского края для предоставления их сиротам.

"Риелтор подыскивала жилье на территории Алтайского края и направляла в адрес РЖУ коммерческие предложения, указывая цену предлагаемых к реализации жилых помещений существенно выше, чем их рыночная стоимость. После осуществления сделок разницу в стоимости жилья она забирала себе", – рассказали следователи.

Таким образом, в 2022 году риелтор продала 15 квартир, похитив более 22 миллионов рублей.

Для обеспечения возможного гражданского иска правоохранители наложили арест на автомобиль обвиняемой стоимостью 2,7 миллиона рублей.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в СК.

Кирпичные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае сертификаты на жилье с начала 2025 года получили 350 детей-сирот

В свои квартиры уже переехали 15 человек в Барнауле, Бийске и Новоалтайске
НОВОСТИОбщество
Алтайский край дети недвижимость Мошенники

Комментарии 6

Avatar Picture
Сойка

17:45:54 26-03-2025

А в комиссии сидели люди, которые не знают сколько стоит конкретный тип жилья и подмахивали не глядя. Или непрофессионализм у них?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:28 26-03-2025

Сойка (17:45:54 26-03-2025) А в комиссии сидели люди, которые не знают сколько стоит кон... У них кэшбэк.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:19 26-03-2025

"всю капусту пожрали"

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:50:40 26-03-2025

Продавец любую цену может установить - в этом смысл, а вот чиновники, что приняли предложение - это как раз преступники.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:05 26-03-2025

Без работников ржу такую схему не провернуть!...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:00 27-03-2025

Весь "распил" свалили на риелтора. Риелтор не принимает решений, он оформляет сделку.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров