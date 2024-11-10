Такой день. Проблемы с водой в Шипуновском районе и ситуация с врачами

Главные новости в Алтайском крае 10 ноября

10 ноября 2024, 23:30, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/985000

В двух из трех сел Шипуновского района, пострадавших от аварии, возобновилась подача воды. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

На магистральном водопроводе Шипуново – Зеркалы диаметром 530 мм было устранено 12 аварийных ситуаций. Сегодня обнаружено еще два повреждения – в двух километрах от поселка Первомайского и рядом с полевым ручьем.

Для восстановления водоснабжения в села доставляются оборудование для горизонтально-направленного бурения ГНБ-200 м д110 ПЭТ и трубы.

В селах Андреевка и Коробейниково вода подается с пониженным давлением, ведется наполнение резервуаров. В селе Урлапово водоснабжение ограничено.

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о свалке шин, появившейся у дома № на Сергея Ускова.

Местные жители пожаловались на то, что под окнами многоэтажки появилась странная конструкция из автомобильных покрышек, которая портит вид из окна.

Оказалось, что установили ее не просто так. Предприниматели решили залить каток. Чтобы обезопасить его от паркующихся автомобилей, а тех, кто будет кататься, от вылета за пределы льда, сделали стены.

Кадровые тенденции, которые были в Алтайском крае в конце 2023 года, сохранятся и по итогам 2024-го. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Глава краевого Минздрава отметил, что по итогам прошлого года впервые за долгое время удалось остановить отток врачей: их стало даже больше на 94 сотрудника. К декабрю 2024-го их число еще увеличится.

Он также напомнил, что ситуация со средним медперсоналом тоже улучшилась в прошлом году: отток сократился в 17 раз. Тем не менее небольшая убыль осталась. Скорее всего, она будет и к концу 2024-го.

Также он перечислил основные причины, по которым медики уходят из алтайской системы здравоохранения. Они остаются прежними: