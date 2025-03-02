Такой день. Проводы зимы и "масленичные" пробки

О главных событиях Алтайского края за 2 марта

02 марта 2025, 23:59, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В барнаульском селе Власиха на Мирном бульваре, 58, произошло повреждение водопровода диаметром 89 мм.

На время ремонта холодной воды не было в десятках частных домов.

Жительница Рубцовска хотела за 30 тысяч рублей купить автомобильные колеса на одном из сайтов объявлений, однако лишилась денег, так и не увидев товар.

Как выяснили полицейские, потерпевшая по просьбе мужа нашла объявление о продаже четырех автомобильных колес и связалась с "продавцом". Тот заявил, что товар находится в другом регионе РФ, однако он может отправить его через транспортную компанию при полной предоплате.

Барнаульцы отпраздновали Масленицу в парке "Изумрудный". Жители краевой столицы водили хороводы, участвовали в конкурсах, наслаждались музыкой и пробовали вкусные угощения.

Отмечалось, что на проводы зимы пришло очень много горожан.

В парк "Изумрудный" отправилось так много барнаульцев, что на дорогах образовались серьезные пробки.

В селе Панкрушиха произошел пожар в частном жилом доме. При пожаре погиб пенсионер.

Огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали четыре пожарных и две автоцистерны.