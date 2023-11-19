Такой день. Разрушительный ураган и гибель ребенка при пожаре

Главные новости в Алтайском крае 19 ноября

19 ноября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В результате урагана за день в Барнауле зафиксировали почти 300 происшествий. Порывы ветра местами достигали 35 метров в секунду. На автомобили падали деревья и обломки крыш, соцсети заполнены видео разрушений.

В Барнауле женщина погибла во время урагана. Жительница поселка Центрального пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В Алтайском крае расследуются обстоятельства смерти трехлетнего ребенка во время пожара. Частный дом загорелся в селе Николаевка Немецкого национального района ночью 19 ноября. В ходе тушения спасатели обнаружили внутри тело трехлетнего ребенка.