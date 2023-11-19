Такой день. Разрушительный ураган и гибель ребенка при пожаре
Главные новости в Алтайском крае 19 ноября
19 ноября 2023, 23:30, ИА Амител
В результате урагана за день в Барнауле зафиксировали почти 300 происшествий. Порывы ветра местами достигали 35 метров в секунду. На автомобили падали деревья и обломки крыш, соцсети заполнены видео разрушений.
В Барнауле женщина погибла во время урагана. Жительница поселка Центрального пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи.
В Алтайском крае расследуются обстоятельства смерти трехлетнего ребенка во время пожара. Частный дом загорелся в селе Николаевка Немецкого национального района ночью 19 ноября. В ходе тушения спасатели обнаружили внутри тело трехлетнего ребенка.
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