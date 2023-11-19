В Барнауле из-за урагана все службы работают в режиме повышенной готовности

В городе зарегистрировано более 70 происшествий, из которых устранено около 30

19 ноября 2023, 14:28, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил на очередном селекторном совещании, как в городе проходят работы по устранению последствий урагана, сообщает мэрия.

По последним данным, в городе зарегистрировано более 70 происшествий, из которых устранено около 30.

"Повреждение автомобилей в результате падения деревьев и частей кровельного материала, отключения электроэнергии, повреждения фасадов зданий и рекламных конструкций", – уточнили в мэрии.

В результате обрыва линий электропередачи без электричества оставались до 30 тысяч человек. В настоящее время восстановлено электроснабжение поселков Затон, Бельмесево, Благодатное, Плодопитомник, Сибирская Долина, Спутник, микрорайон ВРЗ. В других частях города работы продолжаются.

Частично восстановлено движение троллейбуса № 6 и трамвая № 2. Остается полностью закрытым движение транспорта по шоссе Ленточный бор и Лесному тракту в связи с падением деревьев.

На особом контроле находится устранение последствий на территориях социальных учреждений.

"Мы ожидаем уменьшение силы ветра к 17:00. После стабилизируется обстановка по ветру", – отметил начальник управления ГОЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.

Франк поручил всем задействованным службам продолжать аварийно-восстановительные работы, а главам районов – держать ситуацию на контроле.