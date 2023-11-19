Порывы ветра местами достигают 35 метров в секунду

19 ноября 2023, 16:25, ИА Амител

Последствия урагана 19 ноября / Фото: amic.ru

Жуткий ураган накрыл Сибирь и Алтайский край в ночь с 18 на 19 ноября и продолжился 19 ноября. Порывы ветра местами достигают отметки 35 метра в секунду. На автомобили упали деревья и обломки крыш, соцсети заполнены видео разрушений. Amic.ru собрал все, что известно об урагане и его последствиях на данный момент.

Что произошло?

Сильный ураган начался ночью с 18 на 19 ноября. На следующий день, 19 ноября, он продолжился. К середине дня 19 ноября в краевой столице уже зарегистрировали более 70 происшествий.

Крышу в Барнауле сорвало со зданий Старого базара, Алтайского аграрного университета, на больнице ТЭЦ-2, АГМУ на Папанинцев и на других зданиях. В Тальменском районе пострадало и знаменитое здание "Грани Алтая", а в поселке Благовещенка сорвало крышу на лицее. В Бийске ветром снесло даже купол храма, сообщают "Вести Алтай".

Сломались остановочные павильоны и ограждения – например, на барнаульском Змеиногорском тракте в районе онкологического центра. В селе Михайловском упала водонапорная башня. Пострадало множество многоэтажных и частных домов в разных населенных пунктах региона.

Кроме того, обломки крыш и кирпичи падали на автомобили. Например, у здания медцентра "Астра" на ул. Партизанской, 169, обвалилась часть фасада, пострадали припаркованные автомобили.

В Бийском районе автобус буквально "прошило" упавшим деревом. В Барнауле упавшие деревья убирали с проезжей части на улицах 80-й Гвардейской Дивизии, Георгия Исакова, Глушкова, Дзержинского, Загородной, Кутузова, Меланжевой, Папанинцев, Попова, Солнечной Поляна, Червонной, Эмилии Алексеевой, на бульваре 9 Января, на пересечении улицы Никитина и проспекта Красноармейского и на других участках города.

Подписчики паблика "В курсе 22" писали, что из-за урагана прервали киносеансы в ТРЦ "Галактика". Детский игровой комплекс "Веселкино" также закрыли.

Кроме того, в Барнауле отключили более 20 светофоров из-за аварий на сетях, упало и несколько дорожных знаков.

Перекрытие дорог

С 7 утра в крае из-за сильного ветра и падения деревьев на проезжую часть перекрыли движение на региональной автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областьюот села Новоегорьевское до села Волчиха (от 119 км до 164 км + 500 м).

Также из-за ураганного ветра в Барнауле закрыли шоссе Ленточный бор (от ул. Кутузова до Южного тракта) и Лесной тракт (от железнодорожного переезда перед спуском на поселок Борзовая Заимка до Южного тракта).

К 16:00 в крае открыли для движения все дороги регионального и федерального значения, сообщили в краевом МЧС.

Остановка трамваев и троллейбусов

Из-за порыва питающего кабеля на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в Барнауле ограничили движение троллейбусов № 1, 6 и 7, а также трамваев № 2, 3, 5, 7 и 10. Сначала восстановили движение троллейбуса № 6 и трамвая № 2, а потом и других маршрутов электротранспорта.

Задержки самолетов и поездов

19 ноября задержали рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Причем первые два – более чем на 10 часов. Люди ждут вылета из аэропорта Новосибирска, сообщили amic.ru в барнаульском аэропорту.

В 06:17 на станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. Из-за этого задержали 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда.

Отключение электричества

Из-за падения деревьев и слета крыш в крае были также порывы проводов и перебои с электричеством. Это случилось в Михайловском, Благовещенском, Павловском, Петропавловском, Солонешенском, Бийском, Усть-Калманском районах, в Заринске и Барнауле, сообщало Минпромэнерго края.

Вообще без электричества остались поселки Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Плодопитомник, Благодатное, Спутник, Авиатор, Научный городок и поселок Гоньба. Всего, по данным "Россети-Сибирь", по состоянию на 14 часов 19 ноября от электричества отключили 71 населенный пункт в шести районах края (Бийский, Красногорский, Тогульскпий, Кытмановский, Ельцовский). Работает 39 аварийно-восстановительных бригад. В результате обрыва линий без электричества осталось до 30 тысяч человек.

Самые большие проблемы – в Заринске. Там из-за технологического нарушения на подстанции отключили электричество, аварию устраняют.

Погибший и пострадавшие

Сообщается, что в Барнауле от последствий урагана пострадало несколько человек. Есть и трагический случай. В поселке Центральном погибла женщина, которая пыталась сама удержать крышу дома. Она умерла до прибытия скорой помощи. Одна женщина получила удар рекламным щитом, пациентку доставили в БСМП с закрытым переломом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга.

Кроме того, мужчина пострадал из-за сорванной подъемной корзины спецавтомобиля. Его также доставили в БСМП. Туда же привезли двух женщин 65 и 70 лет. Одна из них получила травму бедра дверью подъезда от порыва ветра, вторая травмировалась при падении, сообщили в станции скорой помощи Барнаула.

Когда ураган закончится?

Минпромэнерго Алтайского края сообщает, что стихия начнет отступать к 20:00. Начальник управления ГОЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев отметил, что уменьшение силы ветра ожидается к 17:00.