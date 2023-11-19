Летающие крыши и сломанные машины. Что известно о последствиях урагана на Алтае
Порывы ветра местами достигают 35 метров в секунду
19 ноября 2023, 16:25, ИА Амител
Жуткий ураган накрыл Сибирь и Алтайский край в ночь с 18 на 19 ноября и продолжился 19 ноября. Порывы ветра местами достигают отметки 35 метра в секунду. На автомобили упали деревья и обломки крыш, соцсети заполнены видео разрушений. Amic.ru собрал все, что известно об урагане и его последствиях на данный момент.
Что произошло?
Сильный ураган начался ночью с 18 на 19 ноября. На следующий день, 19 ноября, он продолжился. К середине дня 19 ноября в краевой столице уже зарегистрировали более 70 происшествий.
Крышу в Барнауле сорвало со зданий Старого базара, Алтайского аграрного университета, на больнице ТЭЦ-2, АГМУ на Папанинцев и на других зданиях. В Тальменском районе пострадало и знаменитое здание "Грани Алтая", а в поселке Благовещенка сорвало крышу на лицее. В Бийске ветром снесло даже купол храма, сообщают "Вести Алтай".
Сломались остановочные павильоны и ограждения – например, на барнаульском Змеиногорском тракте в районе онкологического центра. В селе Михайловском упала водонапорная башня. Пострадало множество многоэтажных и частных домов в разных населенных пунктах региона.
Кроме того, обломки крыш и кирпичи падали на автомобили. Например, у здания медцентра "Астра" на ул. Партизанской, 169, обвалилась часть фасада, пострадали припаркованные автомобили.
В Бийском районе автобус буквально "прошило" упавшим деревом. В Барнауле упавшие деревья убирали с проезжей части на улицах 80-й Гвардейской Дивизии, Георгия Исакова, Глушкова, Дзержинского, Загородной, Кутузова, Меланжевой, Папанинцев, Попова, Солнечной Поляна, Червонной, Эмилии Алексеевой, на бульваре 9 Января, на пересечении улицы Никитина и проспекта Красноармейского и на других участках города.
Подписчики паблика "В курсе 22" писали, что из-за урагана прервали киносеансы в ТРЦ "Галактика". Детский игровой комплекс "Веселкино" также закрыли.
Кроме того, в Барнауле отключили более 20 светофоров из-за аварий на сетях, упало и несколько дорожных знаков.
Перекрытие дорог
С 7 утра в крае из-за сильного ветра и падения деревьев на проезжую часть перекрыли движение на региональной автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областьюот села Новоегорьевское до села Волчиха (от 119 км до 164 км + 500 м).
Также из-за ураганного ветра в Барнауле закрыли шоссе Ленточный бор (от ул. Кутузова до Южного тракта) и Лесной тракт (от железнодорожного переезда перед спуском на поселок Борзовая Заимка до Южного тракта).
К 16:00 в крае открыли для движения все дороги регионального и федерального значения, сообщили в краевом МЧС.
Остановка трамваев и троллейбусов
Из-за порыва питающего кабеля на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в Барнауле ограничили движение троллейбусов № 1, 6 и 7, а также трамваев № 2, 3, 5, 7 и 10. Сначала восстановили движение троллейбуса № 6 и трамвая № 2, а потом и других маршрутов электротранспорта.
Задержки самолетов и поездов
19 ноября задержали рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Причем первые два – более чем на 10 часов. Люди ждут вылета из аэропорта Новосибирска, сообщили amic.ru в барнаульском аэропорту.
В 06:17 на станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. Из-за этого задержали 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда.
Отключение электричества
Из-за падения деревьев и слета крыш в крае были также порывы проводов и перебои с электричеством. Это случилось в Михайловском, Благовещенском, Павловском, Петропавловском, Солонешенском, Бийском, Усть-Калманском районах, в Заринске и Барнауле, сообщало Минпромэнерго края.
Вообще без электричества остались поселки Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Плодопитомник, Благодатное, Спутник, Авиатор, Научный городок и поселок Гоньба. Всего, по данным "Россети-Сибирь", по состоянию на 14 часов 19 ноября от электричества отключили 71 населенный пункт в шести районах края (Бийский, Красногорский, Тогульскпий, Кытмановский, Ельцовский). Работает 39 аварийно-восстановительных бригад. В результате обрыва линий без электричества осталось до 30 тысяч человек.
Самые большие проблемы – в Заринске. Там из-за технологического нарушения на подстанции отключили электричество, аварию устраняют.
Погибший и пострадавшие
Сообщается, что в Барнауле от последствий урагана пострадало несколько человек. Есть и трагический случай. В поселке Центральном погибла женщина, которая пыталась сама удержать крышу дома. Она умерла до прибытия скорой помощи. Одна женщина получила удар рекламным щитом, пациентку доставили в БСМП с закрытым переломом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга.
Кроме того, мужчина пострадал из-за сорванной подъемной корзины спецавтомобиля. Его также доставили в БСМП. Туда же привезли двух женщин 65 и 70 лет. Одна из них получила травму бедра дверью подъезда от порыва ветра, вторая травмировалась при падении, сообщили в станции скорой помощи Барнаула.
Когда ураган закончится?
Минпромэнерго Алтайского края сообщает, что стихия начнет отступать к 20:00. Начальник управления ГОЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев отметил, что уменьшение силы ветра ожидается к 17:00.
17:14:27 19-11-2023
Да уж, температура выше +10 градусов в середине ноября ни к чему хорошему не приведёт. Перемена климата во всей своей красе. Чего нам еще ждать, к чему готовиться? От МЧС только к вечеру сегодня пришло смс. Не ожидали опять синоптики?
17:19:57 19-11-2023
1. Состояние электрохозяйства, как при ГОЭРЛО, все устроено на "воздушке"))) Ну и что вы хотите при шторме??? 2. Крыши и обшивка со зданий летят? - "спасибо" 44-ФЗ и торгашам типа "бизнесменам". В первом случаи и так цену, рассчитанную по сметным нормативам, снижают "до не могу", во-втором, бизнес-жлобье хочет "дороХо- бАгато" за копейки ремонт сделать. В итоге имеем, то что видим...
17:49:11 19-11-2023
Гость (17:19:57 19-11-2023) 1. Состояние электрохозяйства, как при ГОЭРЛО, все устроено ... А сели, торнадо и ураганы не разрушают здания и сооружения на священном Западе, где все честные, где все под контролем, где нет «бизнесменов с запросами дорого-богато»? Неужели только в Мордоре это происходит? Так нет же) И там все ломается вполне себе наглухо.
20:52:59 19-11-2023
Гость (17:49:11 19-11-2023) А сели, торнадо и ураганы не разрушают здания и сооружения н... А что так с придыханием про "священный Запад"?....
17:52:45 19-11-2023
Странно, что когда пришел реальный шторм не было СМС от МЧС, которыми они задолбали раньше при малейшей глупости
08:49:31 20-11-2023
ДМВ (17:52:45 19-11-2023) Странно, что когда пришел реальный шторм не было СМС от МЧС,... Не обманывайте - со среды смс приходили. Дважды причем
09:16:50 20-11-2023
ДМВ (17:52:45 19-11-2023) Странно, что когда пришел реальный шторм не было СМС от МЧС,... мне пришло смс 19 ноября вечером, то есть когда ураган стих)))
14:04:15 20-11-2023
Гость (09:16:50 20-11-2023) мне пришло смс 19 ноября вечером, то есть когда ураган стих)... а мне пришло оповещение 19 ноября в 12:30, когда и без МЧС было все понятно
07:57:17 20-11-2023
товарищь прокурор в заголовки статьи забыли написать кусающии собаки и бездействующея мерия когда с собаками займетесь их на булыгинно уже больше чем жителей
07:59:21 20-11-2023
ДМВ (17:52:45 19-11-2023) Странно, что когда пришел реальный шторм не было СМС от МЧС,... Мне 18.11.23 приходило СМС что будет ветер 25-35 м/с
09:26:29 20-11-2023
Гость (07:59:21 20-11-2023) Мне 18.11.23 приходило СМС что будет ветер 25-35 м/с... А мне ещё в пятницу,т.е.17 ноября в 18:35 приходило сообщение о погоде до 19 ноября,в т.ч. сообщение, что порывы ветра будут до 25-33 м\сек. Спасибо !
14:05:35 20-11-2023
Гость (07:59:21 20-11-2023) Мне 18.11.23 приходило СМС что будет ветер 25-35 м/с... Вы избранный!
09:22:46 20-11-2023
Были смс-ки.
13:01:34 20-11-2023
На место вырванных елей лучше сажать пихту сибирскую. У пихты корневая система глубже уходит, за счёт этого пихта более устойчива к ветру.