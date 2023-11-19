Почти 300 происшествий зафиксировали из-за урагана в Барнауле

Вячеслав Франк отметил, что важно восстановить все системы жизнеобеспечения

19 ноября 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В результате урагана за день в Барнауле зафиксировали почти 300 происшествий. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Всего зафиксировано 296 происшествий, из них 81 устранено. Так, произошло 100 случаев падения деревьев, убрано – 38, девять падений рекламных щитов на проезжую часть и пешеходную зону. Упавшими деревьями и обломками кровель повреждено 33 автомобиля. Пострадало четыре фасада зданий, 48 кровель домов", – рассказал начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.

Локальных отключений электричества в Барнауле – 78, 29 из них устранены. В пригороде 10 отключений, пять из которых устранены.



Над ликвидацией последствий урагана работают 84 бригады коммунальных и аварийных служб и 125 единиц техники.

Как отметил мэр Барнаула Вячеслав Франк, особенно важно восстановить работу систем жизнеобеспечения.