Почти 300 происшествий зафиксировали из-за урагана в Барнауле
Вячеслав Франк отметил, что важно восстановить все системы жизнеобеспечения
19 ноября 2023, 18:29, ИА Амител
В результате урагана за день в Барнауле зафиксировали почти 300 происшествий. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Всего зафиксировано 296 происшествий, из них 81 устранено. Так, произошло 100 случаев падения деревьев, убрано – 38, девять падений рекламных щитов на проезжую часть и пешеходную зону. Упавшими деревьями и обломками кровель повреждено 33 автомобиля. Пострадало четыре фасада зданий, 48 кровель домов", – рассказал начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.
Локальных отключений электричества в Барнауле – 78, 29 из них устранены. В пригороде 10 отключений, пять из которых устранены.
Над ликвидацией последствий урагана работают 84 бригады коммунальных и аварийных служб и 125 единиц техники.
Как отметил мэр Барнаула Вячеслав Франк, особенно важно восстановить работу систем жизнеобеспечения.
18:45:44 19-11-2023
Если подобное повторится, то сколько будет проишествий? Может зорким оком оглядеть деревья, рекламные щиты и все остальное..... Лучше не надо злить природу.
19:10:54 19-11-2023
Ну на картинке - это спиленные, так ровно упасть не могут
19:13:51 19-11-2023
Гость (19:10:54 19-11-2023) Ну на картинке - это спиленные, так ровно упасть не могут... это распиленные после падения.
19:21:56 19-11-2023
Включите свет! С 3 ночи без электричества, холодно ведь!
19:31:43 19-11-2023
Включите свет! С 3 ночи без электричества, холодно ведь!
20:06:21 19-11-2023
Из года в год повторяются постуроганные последствия. Этот господин в чудесную погоду с группой специалистов на выезд. На осмотр всех улиц , проспектов , включая рекламные щиты , дорожных знаков и деревьев , кустов, и даже урны и заглянуть в каждую. Если работать то работать на совесть.
20:11:05 19-11-2023
Озвучили лучше сколько ещё без света сидеть. К чему готовиться?
08:31:40 20-11-2023
Подымите остановку "Островского" второй день валяется.
09:25:55 20-11-2023
в поселке Авиатор света нет уже больше суток,звоню в городскую диспетчерскую,но там не владеют информацией какие конкретно улицы до сих пор без света и когда к ремонту там приступят.ждите,вот и весь ответ.тогда что тут дана за статистика и насколько она достоверна?
09:28:18 20-11-2023
А когда администрация начнет отвечать за поваленные деревья? А то УК виноваты за деревья на своей территории, а власти за свою не отвечают?
16:57:02 20-11-2023
Гость (09:28:18 20-11-2023) А когда администрация начнет отвечать за поваленные деревья?... Это ураган! Здоровые деревья поворачивает с корнем! О какой ответственности вы говорите?! Такое происходит везде к сожалению. Стихия и этим все сказано. Даже в супер благополучной Москве происходит подобное. Только больные на голову могут этого не понимать.