Такой день. Семь лесных пожаров в Алтайском крае и разрушительный ветер

Главное за 15 июля

15 июля 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае из-за сухой грозы возникло семь лесных пожаров. Самый крупный из них тушат в Михайловском районе.

Кроме того, на Ключевской район надвигается лесной пожар с Казахстана.

14 июля в Яровом внезапный штормовой ветер сорвал шатер местного кафе, а также с разрушительными последствиями прошелся по Славгороду, Камню-на-Оби и другим населенным пунктам.

Губернатор Виктор Томенко заявил, что власти оценивают ущерб от прошедшей стихии. При этом из-за непогоды есть и серьезно пострадавшие.

В июле 2023 года в Алтайском крае отмечается двукратный рост численности комаров в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

При этом также в регионе зафиксировали и высокую активность и численность мошек.

Губернатор Виктор Томенко открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов в райцентре Родинского района. На соревнования приехали около 1,5 тыс. спортсменов из 52 районов края, которые поборются за награды в 14 видах спорта. Томенко пообщался с участниками и пожелал им успеха.