Такой день. "Шелковый путь" и медали для рыбаков с украинскими буквами

Главные новости в Алтайском крае 8 июля

08 июля 2024, 23:40, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015826

В селе Волчиха Алтайского края наградили лучших рыбаков медалями на украинском языке.

Соревнования по ловле на поплавочную удочку организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". После вручения наград многие расценили это как провокацию и потребовали наказать виновных.

В кооперативе заверили, что никакой провокации тут нет: мол, специально покупали медали с триколором, а буквы просто не прочитали. В итоге перед призерами извинились и пообещали в ближайшее время все заменить.

Третий этап международного ралли "Шелковый путь" стал алтайским. Участники проехали по дорогам от Барнаула до Горно-Алтайска чуть больше 351 км. В краевой столице их остановочным пунктом стал гребной канал, туда машины прибыли 6 июля. Фотокорреспондент amic.ru побывала на гребном канале и увидела участников с их автомобилями, мото- и квадроциклами.

Мэрия Барнаула намерена реконструировать путепровод через железнодорожные пути на проспекте Калинина в Барнауле. На портале госзакупок власти разместили лот о корректировке проектно-сметной документации, разработанной еще в 2019 году. Также новый подрядчик сделает и рабочую документацию. За все это мэрия собирается заплатить максимум 14,7 млн рублей.