Такой день. Школьник с ножом и дети, мчащиеся по проезжей части
О главных событиях Алтайского края за 16 января
16 января 2025, 23:45, ИА Амител
В Барнауле на пр. Ленина произошло ДТП с участием автобуса городского маршрута № 10.
Судя по кадрам очевидцев, авария произошла напротив гостиницы "Центральная", недалеко от Главпочтамта. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
Полиция начала проверку после сообщений о школьнике, который угрожал ножом ученице.
Инцидент якобы произошел в школе № 126. По словам женщины, "проблемный" подросток учится в девятом классе и держит в страхе остальных детей. Он запугивает их в голосовых сообщениях и даже "подставил нож" к животу ребенка.
Позже СК также начал проверку по данному факту.
В Бийске нетрезвый мужчина попытался украсть еду для кота и алкоголь, но не смог убежать.
"В торговом зале около алкоголя подозрительно долго стоял покупатель. Заметив пристальный взгляд менеджера, нетрезвый мужчина отошел в другой ряд и взял несколько пачек корма для кошек. Решив, что его никто не видит, он вернулся на прежнее место, схватил бутылку спиртного и побежал к выходу", – рассказали в полиции.
В Барнауле полностью разобрали новогодний городок на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому откроют 19 января.
"Осталось только костровище", – пошутил корреспондент amic.ru, увидев остатки главной елки, аккуратно сложенные в круг.
В Алтайском краевом центре охраны материнства и детства шестилетней Марии Яценко, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа, ввели очередную дозу препарата "Спинраза".
Теперь семья готовится к поездке в ОАЭ, где Марии планируют ввести другой препарат – "Золгенсма". Это средство, известное как самое дорогое лекарство в мире, действует по иному принципу и вводится однократно.
В Алтайском крае в селе Романово заметили детей, катающихся по дороге на плюшке, которая привязана к автомобилю.
"В селе Романово мужчина, возможно отец, катает детей по дороге на плюшке, привязанной к машине. Дети посреди дороги, а по встречке едет другое авто", – поделился очевидец.
В отношении водителя возбудили административное дело. Полицейские проводят мероприятия по установлению его личности.
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