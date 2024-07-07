Такой день. Сильный ливень и качели не для всех

Главные новости в Алтайском крае 7 июля

07 июля 2024, 23:27, ИА Амител

Затопленная улица Попова / Фото: пресс-служба мэрии

Сильный ливень прошел в Барнауле и доставил горожанам много проблем. Поток воды на Попова снес женщину с коляской, остановилось движение общественного транспорта, а дорожникам пришлось бороться с последствиями непогоды.

Пилот дельтаплана насмерть разбился в Алтайском крае в результате крушения. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре. Инцидент произошел вблизи п. Центральный Алтайского края. Мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью

Прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.

Жители Барнаула рассказали о дворе, в котором на детские качели кто-то повесил замки. По словам автора сообщения, заблокированные качели расположены во дворе дома № 257 по Павловскому тракту. Здесь на всех качелях висят замки и цепи. Без ключа покачаться на них невозможно.