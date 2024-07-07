Такой день. Сильный ливень и качели не для всех
Главные новости в Алтайском крае 7 июля
07 июля 2024, 23:27, ИА Амител
Сильный ливень прошел в Барнауле и доставил горожанам много проблем. Поток воды на Попова снес женщину с коляской, остановилось движение общественного транспорта, а дорожникам пришлось бороться с последствиями непогоды.
Пилот дельтаплана насмерть разбился в Алтайском крае в результате крушения. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре. Инцидент произошел вблизи п. Центральный Алтайского края. Мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью
Прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.
Жители Барнаула рассказали о дворе, в котором на детские качели кто-то повесил замки. По словам автора сообщения, заблокированные качели расположены во дворе дома № 257 по Павловскому тракту. Здесь на всех качелях висят замки и цепи. Без ключа покачаться на них невозможно.
01:11:03 09-07-2024
это отвратительно, долгое время не была в "новой" части города и вот после дождя была туда дорога, с друзьями на внедорожниках (у нас паджеро) по дороге ехали ТОЛЬКО МЫ, воды было почти по порог для наших шикарных высоких машин, это для нас не проблема. Но остальные все утонули. В городе коллапс, сотни людей, машин, скорые, трамваи и пр. не могут двигаться, Теряют время, рискуют жизнью в просто дождь!! але, власти, слуги людей, вы там совсем одурели? КАК так можно содержать город, так не уважать жизнь горожан?! мы намерены жаловаться в прокуратуру на власти индустриального района и все ответственные службы города за такое попустительство и на то, что ответственные за это люди НЕ РАБОТАЮТ должным образом и ЗРЯ ТРАТЯТ ГОС.ДЕНЬГИ. С нами были чиновники из других областей РФ и они просто были в шоке, а нам, как принимающим, было СТЫДНО!!!