Автобусы в Барнауле поплыли после дождя

Вода затекает прямо в салоны

07 июля 2024, 15:16, ИА Амител

Затопленный салон автобуса №53 / Кадр из видео

В Барнауле после дождя топит автобусы. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Пассажиры из автобуса № 53 показали, что вода затекла прямо в салон. Об аналогичной ситуации рассказали люди из автобуса № 10. Те, кто едет сидя, могут поднять ноги, остальным приходится серьезно мокнуть.

Затопило не только улицу Попова, но также Власихинскую и ряд других.