Автобусы в Барнауле поплыли после дождя
Вода затекает прямо в салоны
07 июля 2024, 15:16, ИА Амител
Затопленный салон автобуса №53 / Кадр из видео
В Барнауле после дождя топит автобусы. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Пассажиры из автобуса № 53 показали, что вода затекла прямо в салон. Об аналогичной ситуации рассказали люди из автобуса № 10. Те, кто едет сидя, могут поднять ноги, остальным приходится серьезно мокнуть.
Затопило не только улицу Попова, но также Власихинскую и ряд других.
22:27:20 07-07-2024
Нормально. Просохнут. Всё для людей - автобусы надо - вот вам, воды надо - вот вам вода по колено, горячую воду надо - получите по полной, аж машины засасывает в кипяток.