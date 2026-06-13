Такой день. Трагедия на пляже и потопы на улицах Барнаула

О главных событиях на Алтае за 13 июня

13 июня 2026, 20:49, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в рамках усиления мер безопасности в летний сезон провели пять комиссионных рейдов по местам несанкционированного отдыха у воды. В проверках участвовали представители районных администраций, сотрудники МЧС и полиции, а также активисты "родительского патруля". По данным мэрии города, инспекторы обследовали популярные, но опасные для купания объекты.

13 июня из‑за сильного дождя в Барнауле образовались скопления воды на ряде городских улиц. В связи с этим введено временное ограничение движения транспорта на участке улицы Попова — от улицы 280‑летия Барнаула до Павловского тракта. На месте работают дорожные службы: бригады МБУ "Автодорстрой" оперативно выехали для осмотра территорий сразу после начала осадков.

Вечером 12 июня в социальных сетях появилась информация о трагическом происшествии на воде вблизи городского пляжа в Барнауле — утонул человек. По данным МЦУ города со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС, инцидент произошел неподалеку от территории пляжа. На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Тело мужчины было извлечено из воды. В настоящее время ведется работа по установлению его личности.

В Барнауле, возле воинской части на улице Юрина, 221, сотрудники МЧС устроили для детей необычное развлечение в условиях аномальной жары. Спасатели развернули рукав и с помощью пожарного ствола организовали импровизированный душ — так ребята смогли охладиться в знойную погоду.