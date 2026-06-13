Ливни парализовали часть дорог Барнаула. Из-за этого ограничили движение на улице Попова

Дорожные службы очищают ливнеприемники и мониторят ситуацию — работают шесть дежурных бригад

13 июня 2026, 10:54, ИА Амител

Из‑за сильного дождя в Барнауле образовались скопления воды / Фото: мэрия Барнаула

13 июня из‑за сильного дождя в Барнауле образовались скопления воды на ряде городских улиц, сообщает мэрия Барнаула. В связи с этим введено временное ограничение движения транспорта на участке улицы Попова — от улицы 280‑летия Барнаула до Павловского тракта. На месте работают дорожные службы: бригады МБУ "Автодорстрой" оперативно выехали для осмотра территорий сразу после начала осадков.

Специалисты занимаются очисткой ливнеприемных решеток от мусора — веток, травы и прочих загрязнений, принесенных потоком воды. Это необходимо, чтобы повысить пропускную способность ливневой канализации.

Подтопления зафиксированы на проспектах Строителей и Социалистическом, улицах Профинтерна, 8 Марта, Молодежной, Малахова, Взлетной, Полевой, Власихинской, бульваре 9 Января, а также в переулке Ядринцева. Для оперативного реагирования на ситуацию в МБУ "Автодорстрой" сформированы шесть дежурных бригад — они выезжают на проблемные участки с начала выпадения осадков для мониторинга обстановки.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты объезда. При необходимости можно обратиться в центральную диспетчерскую службу МБУ "Автодорстрой", она работает круглосуточно.