Ливни парализовали часть дорог Барнаула. Из-за этого ограничили движение на улице Попова
Дорожные службы очищают ливнеприемники и мониторят ситуацию — работают шесть дежурных бригад
13 июня 2026, 10:54, ИА Амител
13 июня из‑за сильного дождя в Барнауле образовались скопления воды на ряде городских улиц, сообщает мэрия Барнаула. В связи с этим введено временное ограничение движения транспорта на участке улицы Попова — от улицы 280‑летия Барнаула до Павловского тракта. На месте работают дорожные службы: бригады МБУ "Автодорстрой" оперативно выехали для осмотра территорий сразу после начала осадков.
Специалисты занимаются очисткой ливнеприемных решеток от мусора — веток, травы и прочих загрязнений, принесенных потоком воды. Это необходимо, чтобы повысить пропускную способность ливневой канализации.
Подтопления зафиксированы на проспектах Строителей и Социалистическом, улицах Профинтерна, 8 Марта, Молодежной, Малахова, Взлетной, Полевой, Власихинской, бульваре 9 Января, а также в переулке Ядринцева. Для оперативного реагирования на ситуацию в МБУ "Автодорстрой" сформированы шесть дежурных бригад — они выезжают на проблемные участки с начала выпадения осадков для мониторинга обстановки.
Жителей города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты объезда. При необходимости можно обратиться в центральную диспетчерскую службу МБУ "Автодорстрой", она работает круглосуточно.
12:48:42 13-06-2026
Всё-таки мало сыпем песка от гололёда. Нужно больше сыпать! Ведь песок очень хорошо вымывается из ливневых канализаций и положительно влияет на их пропускную способность. Строить ливневых канализаций тоже нужно меньше, ведь отводить воду под землей гораздо сложнее, чем на поверхности, где она скатывается по естественным уклонам в нужных направлениях, предусмотренных архитектурным заданием чиновников из администраций, испытывающих дефицит бюджетных средств на очистку улиц от белого снега, но имеющих переизбыток бесплатного и белоснежно чистого песка, который превращает зимний период в красивую сказку.
17:44:07 13-06-2026
Гость (12:48:42 13-06-2026) Всё-таки мало сыпем песка от гололёда. Нужно больше сыпать! ...
Можно обрабатывать противогололёдными реагентами
Есть тепловой способ — превентивные меры по недопущению образования гололёда.
Самый простой способ-механический . Есть другие способы. Пусть используют любые ! Кто мешает?
13:10:04 14-06-2026
Гость (12:48:42 13-06-2026) Всё-таки мало сыпем песка от гололёда. Нужно больше сыпать! ... Открою вам секрет. По многим ливневкам и зимой течет вода. Под землёй вообще иногда бывает вода. И если не не отводить. Будет мокро....Да и в межсезонье эти наледи на поверхности. Очень глупо. Под землёй вода не замерзает и всегда течет.
13:01:02 13-06-2026
никогда такого не было и вот опять!
13:01:45 13-06-2026
Все как всегда)) А если все оставшиеся куцые газоны закатать в асфальт под парковки и заменить на модные бетонные вазоны, то город вообще утонет - и никакая канализация его не спасет. А еще наляпать побольше да повыше человейников там, где строить их нельзя (из-за особенностей почвы и потоков грунтовых вод), но кому-то очень хочется. И все будет вообще зашибись!
18:17:11 13-06-2026
Гость (13:01:45 13-06-2026) Все как всегда)) А если все оставшиеся куцые газоны закатать... Ни разу не топило Сулиму (Павловский -Энтузиастов Попова-Малахова) может построен грамотно район.
13:57:58 13-06-2026
С ливневками все понятно до первого хорошего дождя все в порядке будет. А вот новый лежачий полицейский на остановке детский сад зачем после остановки и перехода со светофором появился это хорошо показывает как администрация работает с теми кто дорогу строит. На отвали делай как было. Что там обезапасить хотят? На том месте пешеходник очень раньше был но сейчас то его нет
14:22:10 13-06-2026
Вот где работы много Следственному комитету, а если кто ни будь утонет.
15:22:37 13-06-2026
Как маленькие - ни одна ливневка не справится с ливнем. Выпал большой объем воды - ну подождите часок. и всё гуд будет. Пример для читателей - вы пробку в ванной выдергиваете - вода потихоньку сливается, а не бум - и нет её
18:13:25 13-06-2026
Гость (15:22:37 13-06-2026) Как маленькие - ни одна ливневка не справится с ливнем. Выпа... Шесть баллов)) а если пробку не вставлять у вас вода в ванной наберется??? у меня нет, странно да?)) Так вот ЛИВНЕВКИ пробками перед дождем не затыкают))) Потому что они до дождя заткнутые))
18:46:12 13-06-2026
Гость (15:22:37 13-06-2026) Как маленькие - ни одна ливневка не справится с ливнем. Выпа... Ливневка... Почему так называется?
Я думала, потому что она спасёт от потопа а ливень. АН нет... Просто нужно подождать пару недель и само рассосется
11:22:41 15-06-2026
Гость (15:22:37 13-06-2026) Как маленькие - ни одна ливневка не справится с ливнем. Выпа...
кому вы объясняете? здесь нет цели понять, а есть цель только поорать
16:04:55 13-06-2026
На улице Попова все ливневки с 90 годов в асфальт закатанны. Единицы не закатаны. Почему об этом все молчат. Почему не выдолбят из под асфальта? Сколько можно этот цирк терпеть? 9 из 10 ливневок под асфальтом. В СССР когда не закатано все было не было там таких рек. Только при современных властях такая халатность. Почему дело никто не заводит.? Ущербы сумасшедшие? Где супер институт " Комунпроект". Почему молчит? Пусть даст комментарий. Почему ливневка под асфальтом?
07:03:08 14-06-2026
Систему ливневой канализации в Барнауле проектировал Ленинградский Политехнический Институт. Проект был сделан с большим запасом. Но к сожалению. Даже Советские инженеры не смогли просчитать, предвидеть. Что ливневки просто массово закатают в асфальт. И не только на Попова. И на Ленина. И на Комсомольском. А потом... Нам с умным видом будут удивляться. Откуда реки в дождик))))