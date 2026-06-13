Спасатели в Барнауле помогли детям охладиться в жару под струями воды из пожарного рукава

Сотрудники МЧС придумали развлечение для ребят — развернули пожарный рукав и устроили импровизированный душ

13 июня 2026, 14:49, ИА Амител

Пожарные порадовали детей в Барнауле / Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле, возле воинской части на улице Юрина, 221, сотрудники МЧС устроили для детей необычное развлечение в условиях аномальной жары, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Спасатели развернули рукав и с помощью пожарного ствола организовали импровизированный душ — так ребята смогли охладиться в знойную погоду.

На опубликованных кадрах видно, как дети с радостью бегают под струями воды, спасаясь от жары. Инициатива пожарных вызвала бурю положительных эмоций: удовольствие от происходящего получили не только юные участники забавы, но и наблюдавшие за ней прохожие.

Напомним, в Алтайском крае почти две недели сохранялась аномально жаркая погода — температура воздуха держалась выше 30 градусов. Однако с 12 июня погода испортилась: в город пришли ливни.





