На реке Оби возле городского пляжа Барнаула утонул мужчина
Тело подняли из воды, его личность устанавливается
13 июня 2026, 13:51, ИА Амител
Вечером 12 июня в социальных сетях появилась информация о трагическом происшествии на воде вблизи городского пляжа в Барнауле — утонул человек.
По данным МЦУ города со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС, инцидент произошел неподалеку от территории пляжа. На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Тело мужчины было извлечено из воды. В настоящее время ведется работа по установлению его личности.
В официальном сообщении подчеркивается, что городской пляж в данный момент не функционирует. Открыть его пока не представляется возможным из‑за высокого уровня воды, в связи с этим продолжаются работы по подготовке территории.
Местных жителей призывают строго соблюдать правила безопасности: купаться разрешено исключительно в специально оборудованных местах. Кроме того, власти обращают особое внимание на дополнительные риски, связанные с купанием в реке Оби в жаркую погоду: вода пока недостаточно прогрелась, и погружение в нее может быть особенно опасным. Ранее сообщалось, что в Барнауле утонул 12-летний мальчик в местном озере.
10:00:29 14-06-2026
Все пляжы закрыть, выставить охрану и не пускать!
10:47:44 14-06-2026
Жалко всех утонувших. Это от безграмотности. В спокойной пресной воде, если лежать на спине и поддерживать в лёгких воздух, утонуть невозможно. Это связано с тем, что на вдохе удельный вес тела уменьшается из-за расширения воздушных пространств в лёгких, что создаёт выталкивающую силу, удерживающую человека на поверхности. На выдохе объём лёгких уменьшается, плотность тела возрастает, и человек начинает погружаться. Способность держаться на воде зависит от объёма лёгких, плотности тела, наличия жировых прослоек (жировая ткань легче воды), а также от уровня подготовки и отсутствия паники. У кого дома есть бассейн, может легко в этом убедиться. Понадобится не больше 20-30 мин тренировки.
13:03:30 14-06-2026
жара, все пьяные при этом!! через одного заливаются пивом!!! это шок, товарищи. вот и итог. ну видимо так нужно, сколько еще не доживут до Зимы.....