На реке Оби возле городского пляжа Барнаула утонул мужчина

Тело подняли из воды, его личность устанавливается

13 июня 2026, 13:51, ИА Амител

Пляж в Барнауле / Фото: max.ru/vkurse22

Вечером 12 июня в социальных сетях появилась информация о трагическом происшествии на воде вблизи городского пляжа в Барнауле — утонул человек.

По данным МЦУ города со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС, инцидент произошел неподалеку от территории пляжа. На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Тело мужчины было извлечено из воды. В настоящее время ведется работа по установлению его личности.

В официальном сообщении подчеркивается, что городской пляж в данный момент не функционирует. Открыть его пока не представляется возможным из‑за высокого уровня воды, в связи с этим продолжаются работы по подготовке территории.

Местных жителей призывают строго соблюдать правила безопасности: купаться разрешено исключительно в специально оборудованных местах. Кроме того, власти обращают особое внимание на дополнительные риски, связанные с купанием в реке Оби в жаркую погоду: вода пока недостаточно прогрелась, и погружение в нее может быть особенно опасным. Ранее сообщалось, что в Барнауле утонул 12-летний мальчик в местном озере.