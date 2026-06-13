МЧС, полиция и "родительский патруль" провели рейды у водоемов Барнаула

Проверки охватили озеро Коралл, пруды во Власихе, водоем в парке "Изумрудный" и другие места

13 июня 2026, 09:57, ИА Амител

В Барнауле проверили пляжи / Фото: официальной сайт Барнаула

В Барнауле в рамках усиления мер безопасности в летний сезон провели пять комиссионных рейдов по местам несанкционированного отдыха у воды, говорится в сообщении официального сайта мэрии Барнаула.

В проверках участвовали представители районных администраций, сотрудники МЧС и полиции, а также активисты "родительского патруля". По данным мэрии города, инспекторы обследовали популярные, но опасные для купания объекты.

Проверяющие уделили внимание нескольким локациям: озеру Коралл в Ленинском районе, где для предотвращения трагедий организовали дежурство спасательного поста городского аварийно‑спасательного формирования, прудам № 1 и № 2 в селе Власиха Индустриального района, водоему в парке "Изумрудный" Октябрьского района, а также съездам с Правобережного тракта на остров Помазкин и в микрорайон Затон Центрального района.

Кроме сухопутных обходов, специалисты ГИМС МЧС осуществили патрулирование акватории реки Оби в черте Барнаула — оно прошло на патрульном катере. В ходе рейдов с отдыхающими провели 78 разъяснительных бесед и вручили 93 тематические памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах. Ранее в СК "Обь" после трагедии рассказали о проблемах с безопасностью.