Такой день. Убийство младенца матерью и нарушения перевозчиков в Алтайском крае

О главных событиях региона за 31 марта

31 марта 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае молодая мать утопила младенца, которого родила в феврале. Днём 31 марта 18-летняя жительница Новоалтайска убила своего ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего.

Выходные в Алтайском крае выдадутся достаточно холодными, но без осадков. В ночь на 1 апреля столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов, а днём – от -4 до +1°С. В следующую ночь мороз усилится: ожидается -12...-17 градусов, местами -6...-11°С. Днём 2 апреля на большей части региона будет от -2 до +3 градусов, и только местами по западу воздух прогреется до +8°С. В дальнейшем температура пойдёт на повышение. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Специалисты "Алтайавтодора" проверят состояние дорог Алтайского края, отремонтированных по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Если эксперты найдут какие-либо дефекты на трассах, то подрядчики должны будут исправить их за свой счёт до 31 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

С начала 2023 года сотрудники ГИБДД выявили более 500 нарушений при перевозке людей. Водители перегружают автобусы, что нарушает п. 22.8 ПДД. В правилах прямо сказано, что нельзя перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено рекомендациями производителей транспортного средства.