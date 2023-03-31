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Водителей в Барнауле штрафуют за переполненные автобусы

Перегружая транспорт, они нарушают п. 22.8 ПДД

31 марта 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С начала 2023 года сотрудники ГИБДД выявили более 500 нарушений при перевозке людей. Об этом сообщает "Банкфакс".

Водители перегружают автобусы, что нарушает п. 22.8 ПДД. В правилах прямо сказано, что нельзя перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено рекомендациями производителей транспортного средства.

Руководителям двух организаций вынесли предупреждение, при этом сами пассажиры, несмотря на работу правоохранителей, свободнее себя в автобусах не ощущают.

Комментарии 14

  • норм. теперь заживем.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Страшная кара постигла водил ! По 500р!!! каждое нарушение! Так их!
    31 марта, Гость   Ответить
  • да сколько можно издеваться над людьми? И что, теперь опять стоять на остановке до второго пришествия?! Не злите людей! Или это у вас задание такое от недружественных заказчиков?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Сначала обеспечьте в полном объеме автотранспортом! Пассажирам лишние трудности!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Сначала сокращаем автобусы на маршрутах,а теперь штрафуем.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Аж целых 500 нарушений с начала года! Ой браво!!! Благодетели вы наши! Как же вас самих не тошнит от этой показухи! Провели рейд, остановили одного из пятерых утром в час пик, сделали план по штрафам, и васякот. А этим же вечером, и на следующие 2 недели снова давки как сельди в бочке! Да не водителей надо штрафовать! А руко-водителей города, и в частности его транспортного комитета за угробление системы общественного транспорта города как таковой! Пригрели бессовестных автобарыг (предпринимателями их называть язык не поворачивается), которые в угоду своему кошельку вместо больших автобусов пускают в том же количестве эти маломерки, в которых даже сидя на соседних местах только дети могут нормально ехать
    31 марта, Гость   Ответить
  • 22.8. Запрещается перевозить людей: сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Это дискриминация водителей (предпринимателей занимающихся перевозками), так как останавливают только водителей Газелей, я не помню ни одного случая, чтоб остановили автобус.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Каждое утро езжу на 53 автобусе чхать водилы хотели на все штрафы!!!
    31 марта, Гость   Ответить
  • теперь вообще никуда не уехать((( сегодня пол офиса опаздали
    31 марта, Гость   Ответить
  • 31 число - план выполняют!
    31 марта, Гость   Ответить
  • А давайте пуговицу искать?
    31 марта, Гость   Ответить
  • А я то думаю, чего пол часа на остановке стою, и все автобусы мимо, без остановки!! Пустых то в час пик не бывает, если ты не на конечной садишся. А за отсутствие валидаторов в газели никто не хочет автопредприятие оштрафовать??
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, карта почтабанка через раз читается. когда уже нормальное оборудование поставят.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, никогда, санкции, забыл да?
    01 апреля, Гость   Ответить
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