Водителей в Барнауле штрафуют за переполненные автобусы
Перегружая транспорт, они нарушают п. 22.8 ПДД
31 марта 2023, 13:53, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С начала 2023 года сотрудники ГИБДД выявили более 500 нарушений при перевозке людей. Об этом сообщает "Банкфакс".
Водители перегружают автобусы, что нарушает п. 22.8 ПДД. В правилах прямо сказано, что нельзя перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено рекомендациями производителей транспортного средства.
Руководителям двух организаций вынесли предупреждение, при этом сами пассажиры, несмотря на работу правоохранителей, свободнее себя в автобусах не ощущают.
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