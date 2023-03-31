Водителей в Барнауле штрафуют за переполненные автобусы

Перегружая транспорт, они нарушают п. 22.8 ПДД

31 марта 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С начала 2023 года сотрудники ГИБДД выявили более 500 нарушений при перевозке людей. Об этом сообщает "Банкфакс".

Водители перегружают автобусы, что нарушает п. 22.8 ПДД. В правилах прямо сказано, что нельзя перевозить больше пассажиров, чем предусмотрено рекомендациями производителей транспортного средства.

Руководителям двух организаций вынесли предупреждение, при этом сами пассажиры, несмотря на работу правоохранителей, свободнее себя в автобусах не ощущают.