Такой день. Убийство начальника отдела ГО и ЧС и "нейросеточный" баннер ко Дню Победы

О главных событиях Алтайского края за 8 апреля

08 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

На здании Министерства образования и науки Алтайского края разместили баннер ко Дню Победы. На нем изображены радующиеся солдаты. Однако житель Барнаула Вадим Чутчев упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. Многие заметили на руке одного из изображенных на баннере солдат шесть пальцев.

Позже баннер сняли со здания, а Минобрнауки Алтайского края сообщило, что проконтролирует его замену.

В окрестностях села Кислуха Первомайского района потушили травяной пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. В Каменском районе аналогичное возгорание ликвидировали на двух тысячах "квадратов".

В Алтайском крае полицейские установили личности еще двух участников серии афер с получением и обналичиваем маткапитала.

Осенью прошлого года задержали двух 50-летних мужчин, которых заключили под стражу. Теперь же правоохранители задержали двух женщин: 50-летнюю жительницу подмосковной Балашихи и 38-летнюю жительницу Кемеровской области.

В Баевском районе убили начальника местного отдела ГО и ЧС Сергея Крицких. Следователи предъявили местному жителю обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел 4 апреля в селе Баево. 44-летний мужчина, будучи пьяным, приехал к дому знакомого и выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья – пуля попала в голову хозяина, от чего он скончался на месте. Мотивом преступления стали "длительные неприязненные отношения бытового характера".

Актриса Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева вместе со своим мужем Владиславом подручными средствами потушила пожар в бору.

Супруги заметили огонь во время прогулки возле лагеря "Крылатых" в Барнауле. Он уже выжег поляну и перекинулся на деревья. Однако Гальцевы взяли ситуацию под контроль, и до приезда пожарных Владислав песком засыпал горящий ствол. Когда этого оказалось мало, он стал черпать воду из реки Барнаулки собственной курткой. К приезду МЧС пожар удалось локализовать.