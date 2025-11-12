Такой день. Ужесточение срока для виновницы ДТП и налоги на имущество в Алтайском крае

О главных событиях региона за 12 ноября

12 ноября 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мать погибшей в ДТП в центре Барнаула 25-летней девушки намерена добиться ужесточения наказания для виновницы смертельной аварии. Ранее 52-летняя Юлия Вебер по суду получила шесть с половиной лет колонии общего режима за наезд на пешехода, однако этот срок пострадавшую сторону не устроил. Также женщина возмутилась тому, что осужденная пытается смягчить свое наказание.

Многоквартирный дом предлагают построить на ул. П. Корчагина, 2а, в Новоалтайске. Площадь участка – 55 соток. Сейчас территорию выставили на аукцион: ее начальная стоимость 1,6 млн рублей. Однако в ходе торгов цена может взлететь в разы: город-спутник Барнаула привлекает все больше застройщиков.

В Алтайском крае на 14% выросла сумма начислений по имущественным налогам: жители региона должны заплатить 5,1 млрд рублей. Это рекордная сумма для края. Всего налоговые уведомления получили 1,1 млн жителей региона. Заплатить за владение автомобилями, недвижимостью и землей они должны до 1 декабря 2025 года.