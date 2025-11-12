Мать погибшей в ДТП в центре Барнаула потребовала ужесточить срок для виновницы аварии

Также женщина возмутилась тому, что адвокаты Юлии Вебер подали апелляцию на приговор и просят его смягчить

12 ноября 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Юлия Вебер на суде / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мать погибшей в ДТП в центре Барнаула 25-летней девушки намерена добиться ужесточения наказания для виновницы смертельной аварии. Ранее 52-летняя Юлия Вебер по суду получила шесть с половиной лет колонии общего режима за наезд на пешехода, однако этот срок пострадавшую сторону не устроил. Также женщина возмутилась тому, что осужденная пытается смягчить свое наказание. Об этом Ольга рассказала amic.ru.

"Нужна справедливость"

По словам матери погибшей, она вместе со своим представителем подала жалобу, в которой потребовала дать Вебер не менее восьми лет колонии.

«Если бы суд дал ей хотя бы семь лет колонии, то мы не стали подавать апелляцию. Но так дело не пойдет – нужна справедливость. Тем более настоящего раскаяния я так и не увидела – есть только страх. Она не признала, что умышленно села пьяной за руль, обходила это стороной. Говорила, что собиралась припарковаться, а машина якобы была неисправна. При этом она ехала с большой скоростью, следов торможения не было, а экспертиза показала, что с автомобилем все было в порядке», – отметила мать погибшей, Ольга.

Кроме того, Ольга и ее представитель в жалобе потребовали увеличить размер компенсации с 2 до 3 млн рублей. По словам женщины, выплата для нее важна главным образом как дополнительное наказание для Вебер.

«Два миллиона рублей – это смешно. Для нас это речь не о деньгах, а о наказании. Нужно, чтобы она помнила, что сделала, чтобы тянула свой крест. На суде ей засчитали много смягчающих обстоятельств: престарелый возраст матери, признание вины и принесение извинений в последнем слове, которое не было искренним. Я считаю, что эти моменты не должны смягчать приговор», – пояснила мать погибшей девушки.

По словам Ольги, прокурор в своей апелляционной жалобе запросил для Вебер 11 лет колонии и компенсацию 5 млн рублей (того же гособвинитель требовал в ходе судебных прений). Такое наказание женщина также поддерживает и считает справедливым.

Место аварии / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

"Способствовать смягчению наказания"

А вот апелляционные жалобы от двух адвокатов Вебер мать погибшей удивили. По словам женщины, ранее из СИЗО Вебер отправляла письмо, в котором уверяла, что не просит "способствовать смягчению наказания". Однако теперь сторона защиты будет этого добиваться в Алтайском краевом суде. Также Ольгу насторожило появление нового адвоката у Вебер.

«Раньше у Вебер был государственный адвокат по назначению. Теперь мы опасаемся, что он мог смениться на платного защитника по соглашению. Сначала была жалоба от первого адвоката, потом – от второго. Получается, защитник мог поменяться? А зачем? Чтобы добиваться смягчения приговора?» – задается вопросом Ольга.

Отметим, что всего на решение было подано четыре жалобы. Одна поступила от представителя потерпевшей, вторая – от прокурора и две других – от адвокатов Юлии Вебер. До 17 ноября стороны могут представить свои возражения, после этого дело передадут в Алтайский краевой суд.

Напомним, что 17 сентября 2025 года Центральный районный суд приговорил Юлию Вебер к шести с половиной годам колонии общего режима за то, что 8 февраля 2025 года она не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz B170 и насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41 в Барнауле. В крови Вебер нашли 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").