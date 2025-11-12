Мать погибшей в ДТП в центре Барнаула потребовала ужесточить срок для виновницы аварии
Также женщина возмутилась тому, что адвокаты Юлии Вебер подали апелляцию на приговор и просят его смягчить
12 ноября 2025, 06:15, Антон Дегтярев
Мать погибшей в ДТП в центре Барнаула 25-летней девушки намерена добиться ужесточения наказания для виновницы смертельной аварии. Ранее 52-летняя Юлия Вебер по суду получила шесть с половиной лет колонии общего режима за наезд на пешехода, однако этот срок пострадавшую сторону не устроил. Также женщина возмутилась тому, что осужденная пытается смягчить свое наказание. Об этом Ольга рассказала amic.ru.
"Нужна справедливость"
По словам матери погибшей, она вместе со своим представителем подала жалобу, в которой потребовала дать Вебер не менее восьми лет колонии.
«Если бы суд дал ей хотя бы семь лет колонии, то мы не стали подавать апелляцию. Но так дело не пойдет – нужна справедливость. Тем более настоящего раскаяния я так и не увидела – есть только страх. Она не признала, что умышленно села пьяной за руль, обходила это стороной. Говорила, что собиралась припарковаться, а машина якобы была неисправна. При этом она ехала с большой скоростью, следов торможения не было, а экспертиза показала, что с автомобилем все было в порядке», – отметила мать погибшей, Ольга.
Кроме того, Ольга и ее представитель в жалобе потребовали увеличить размер компенсации с 2 до 3 млн рублей. По словам женщины, выплата для нее важна главным образом как дополнительное наказание для Вебер.
«Два миллиона рублей – это смешно. Для нас это речь не о деньгах, а о наказании. Нужно, чтобы она помнила, что сделала, чтобы тянула свой крест. На суде ей засчитали много смягчающих обстоятельств: престарелый возраст матери, признание вины и принесение извинений в последнем слове, которое не было искренним. Я считаю, что эти моменты не должны смягчать приговор», – пояснила мать погибшей девушки.
По словам Ольги, прокурор в своей апелляционной жалобе запросил для Вебер 11 лет колонии и компенсацию 5 млн рублей (того же гособвинитель требовал в ходе судебных прений). Такое наказание женщина также поддерживает и считает справедливым.
"Способствовать смягчению наказания"
А вот апелляционные жалобы от двух адвокатов Вебер мать погибшей удивили. По словам женщины, ранее из СИЗО Вебер отправляла письмо, в котором уверяла, что не просит "способствовать смягчению наказания". Однако теперь сторона защиты будет этого добиваться в Алтайском краевом суде. Также Ольгу насторожило появление нового адвоката у Вебер.
«Раньше у Вебер был государственный адвокат по назначению. Теперь мы опасаемся, что он мог смениться на платного защитника по соглашению. Сначала была жалоба от первого адвоката, потом – от второго. Получается, защитник мог поменяться? А зачем? Чтобы добиваться смягчения приговора?» – задается вопросом Ольга.
Отметим, что всего на решение было подано четыре жалобы. Одна поступила от представителя потерпевшей, вторая – от прокурора и две других – от адвокатов Юлии Вебер. До 17 ноября стороны могут представить свои возражения, после этого дело передадут в Алтайский краевой суд.
Напомним, что 17 сентября 2025 года Центральный районный суд приговорил Юлию Вебер к шести с половиной годам колонии общего режима за то, что 8 февраля 2025 года она не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz B170 и насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41 в Барнауле. В крови Вебер нашли 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
08:55:07 12-11-2025
Нужно уметь прощать.
Да, дочь не вернуть. Но и желать горя другому - грех.
09:13:59 12-11-2025
Гость (08:55:07 12-11-2025) Нужно уметь прощать. Да, дочь не вернуть. Но и желать го... Ни украсть ни покараулить
09:22:07 12-11-2025
Гость (08:55:07 12-11-2025) Нужно уметь прощать. Да, дочь не вернуть. Но и желать го... а вот в израиле считают иначе.
09:29:03 12-11-2025
Musik (09:22:07 12-11-2025) а вот в израиле считают иначе.... В израиле считают не иначе, а сначала деньги
09:44:15 12-11-2025
Гость (09:29:03 12-11-2025) В израиле считают не иначе, а сначала деньги... Таки да!
09:33:38 12-11-2025
Гость (08:55:07 12-11-2025) Нужно уметь прощать. Да, дочь не вернуть. Но и желать го... Вы о каком горе? Горе отсидеть срок за совершенное преступление? Так это был её выбор-сесть пьяной за руль. А вот у погибшей девушки выбора не было.
09:34:44 12-11-2025
Гость (08:55:07 12-11-2025) Нужно уметь прощать. Да, дочь не вернуть. Но и желать го... да что ты, безгрешная какая выискалась.
твоего бы ребенка алкашка на колеса на тротуаре намотала, ты бы тоже как блаженная всех прощала?
11:03:50 12-11-2025
Гость (08:55:07 12-11-2025) Нужно уметь прощать. Да, дочь не вернуть. Но и желать го...
Если мы будем прощать плохих людей, то они так и продолжат творить зло, потому что их все прощают. Справедливость должна быть здесь и сейчас, а не отдана на откуп в мифическое когда-нибудь
12:20:43 12-11-2025
Гость (08:55:07 12-11-2025) Нужно уметь прощать. Да, дочь не вернуть. Но и желать го... нужно отвечать за сделанное!!! ели бы вашего ребёнка убили, вы тоже прощали бы??? сильно сомневаюсь! никто пьяную за руль не тянул!
09:35:05 12-11-2025
Адвокат адвокату рознь.Есть дорогие адвокаты,есть средние,есть дешёвые адвокаты.
09:35:09 12-11-2025
Простите её и следующий ребенок может быть Вашим.
10:56:28 12-11-2025
Пьяный за рулем - преступник! Своим всепрощением и мягкими приговорами только провоцируем пьяниц садиться за руль. А цена - жизнь и здоровье невиновных людей.
11:47:06 12-11-2025
Гость (10:56:28 12-11-2025) Пьяный за рулем - преступник! Своим всепрощением и мягкими п... Тут новости периодически бывают, как бухой за рулем влетает в другого бухого, или лишенного ))
12:37:17 12-11-2025
Так вроде преступница говорила слова раскаяния на суде. Даже срок получила меньше, чем давали Мише Ефремову. А теперь ей не хочется отвечать за свои действия, просит скостить наказание. Значит, никакого раскаяния нет? Выйдет и снова пьяная за руль?
14:37:10 12-11-2025
ещё и по УДО выйдет..... И как с гуся вода..
00:37:52 13-11-2025
Она убила не просто человека. Она убила молодую девушку, которая и пожить то не успела! Убила, даже не успев затормозить! Убила, находясь в состоянии алкогольного опьянения! Вывод - 11 лет и максимально возможная компенсация, чтобы её сын и её мать прокляли её. Если судьи смягчат приговор, желаю им в полной мере на себе испытать горе матери, дочь которой погибла.
02:59:59 13-11-2025
Да посадите вы жестко на швабру этих алкашей уже,надоели эти судилища с великими законностями. Написали бы закон что за убитого в дтп в бухом виде двадцатка строгача и дело с концом,без всякого коридора. Если свалил с места аварии с погибшим тоже самое. Десяток таких посадите может и остальные вздрогнут. А так несколько лет покайфарит на общем режиме и выйдет по удо
13:15:50 14-11-2025
Интересные законы у нас. Человек выпил и знает, что ему пьяному за руль нельзя по закону, но он все равно умышленно садиться и едет. Значит и нести наказание за последствия должен по полной программе, как умышленное убийство, а не по неосторожности. Не чего жалеть. Сколько пьяных развелось , просто жуть. Давно пора ужесточить закон, может призадумаются горе-водители.