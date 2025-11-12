Новые объекты и рекорды. Жителям края насчитали 5,1 млрд рублей налогов на имущество
Начисленные суммы граждане должны заплатить до 1 декабря
12 ноября 2025, 12:50, ИА Амител
В Алтайском крае на 14% выросла сумма начислений по имущественным налогам: жители региона должны заплатить 5,1 млрд рублей. Это рекордная сумма для края. Всего налоговые уведомления получили 1,1 млн жителей региона. Заплатить за владение автомобилями, недвижимостью, землей они должны до 1 декабря 2025 года. О ходе налоговой кампании на пресс-конференции 11 ноября рассказал руководитель регионального управления ФНС Алексей Легостаев.
Самый весомый
Транспортный налог традиционно составляет почти половину от всех начисленных имущественных платежей. Его получили более 500 тыс. жителей региона. А общая сумма к уплате – 2,4 млрд рублей (рост составил 4,2%).
Алексей Легостаев отметил: в 2025 году для льготных категорий граждан изменился подход в исчислении транспортного налога. Так, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей, а также другие граждане платят транспортный налог с разницы от 100 до 200 лошадиных сил (л.с.), которая больше 100 л.с. То есть за автомобиль мощностью 150 л.с. владелец заплатит налог только на 50 л.с. (200 л.с. минус 150 л.с.).
"Торговый" прирост
850 тыс. жителей Алтайского края должны заплатить налог на имущество (квартиры, дома и другие объекты недвижимость). Сумма к сбору – 1,9 млрд рублей. Это на 31% больше, чем годом ранее. Как отметил Алексей Легостаев, рост произошел по нескольким причинам.
Во-первых, 1 января 2024 года произошла переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства. Во-вторых, в регионе растет число новых объектов (домов, квартир, гаражей, машино-мест), которые ставятся на кадастровый учет.
Однако максимальный рост произошел за счет того, что выросло количество коммерческих объектов, которые оцениваются по максимально высокой налоговой ставке (2% от кадастровой стоимости). К этому числу относятся административные и торговые здания, которыми владеют физлица.
За 2024 год сумма налога по этим объектам составила 469 млн рублей, что на 340 млн больше, чем годом ранее.
Легостаев объяснил: в регионе несколько лет работает комиссия, которая анализирует коммерческие объекты региона и, если они соответствуют определенным критериям (например, назначению, площади), включает их в перечень имущества, которое облагается налогом по ставке 2%.
«Сегодня идет активная работа уже по анализу объектов в мелких городах, в сельской местности, за счет этого добавляется объекты. За год их количество выросло на 1,5 тыс. и достигло 5,7 тыс. Работа [по включению новых объектов] будет продолжена, и мы увидим новые объекты в реестре», – сообщил Алексей Легостаев.
Земля и вклады
Сумма земельного налога, который начислили жителям Алтайского края за 2024 год, – 647 млн рублей (рост на 9%), а общее число налогоплательщиков по этой категории – 749 тыс. человек.
Еще одна категория налогов – начисления за проценты по вкладам. В 2025 году его должны заплатить 23 тыс. жителей края на сумму 1,4 млрд рублей.
«Максимальная сумма у одного налогоплательщика составит 22 миллиона рублей», – отметил Алексей Легостаев.
13:22:20 12-11-2025
А если еще капнуть в сторону ИЖС, которые десятилетиями по документам не сдаются в эксплуатацию, но при этом там давно живут люди и к ним подведены все коммуникации, то налог на недвижимость можно еще увеличить значительно. У нас пол-улицы таких, живут там почти 20 лет. Благо сейчас нельзя подключить газ не сдав в эксплуатацию объект.
13:27:38 12-11-2025
а можно и еще больше (13:22:20 12-11-2025) А если еще капнуть в сторону ИЖС, которые десятилетиями по д... Кому благо-то? Тебе лично?
15:03:16 12-11-2025
С зарплаты половину на налоги уходит. А с того, что осталось потом опять берут налоги в виде НДС 20%, налога на недвижимость, транспортный налог,акцизы на бензин и т д.
16:14:38 12-11-2025
Гость (15:03:16 12-11-2025) С зарплаты половину на налоги уходит. А с того, что осталось... С зарплаты работник платит только 13%. Все взносы платит работодатель.
16:31:06 12-11-2025
Гость (16:14:38 12-11-2025) С зарплаты работник платит только 13%. Все взносы платит р...
Если вы не знаете, то работодатель платит налоги за работника из зарплаты работника, а то что остаётся выдаёт "на руки". Поэтому в отчётах о средней ЗП в АК пишут 63 тысячи, хотя по факту на руках только 35 тысяч.
16:35:42 12-11-2025
Гость (16:14:38 12-11-2025) С зарплаты работник платит только 13%. Все взносы платит р... Иной раз работодатель имеет 3 замов и ничего не делает, только мешает.
17:05:10 12-11-2025
Гость (16:14:38 12-11-2025) С зарплаты работник платит только 13%. Все взносы платит р...
Он наверное так счастлив их платить. Вы же понимаете, что это все равно платится из потенциальной зп?
17:16:17 12-11-2025
Гость (16:14:38 12-11-2025) С зарплаты работник платит только 13%. Все взносы платит р... Попробуйте головой не только кушать.
15:55:18 12-11-2025
О, с таких налогов - можно шиковать и витязей приглашать, и украшения новогодние на миллионы. Только на освещение на Тихонова до реабилитационного центра - денег нет. И на автобус 29.
18:14:50 12-11-2025
Следующий ход за предпринимателем, на будущий год, чтобы провести оплату налога с имущества и остаться на "плаву" будет уходить в тень по доходам, чтобы компенсировать свои расходы по налогу на имущество.
06:39:16 13-11-2025
Почему не говорите о том, что по имущественным налогам на нежилые помещения за прошлый год куча народу получила ставку имущественного налога максимальную 2% от кадастра ? Для понимания было 0.3% стало 2% к примеру стоимость по кадастру 10 млн , раньше налог был 30 тысяч за объект , стало 200 тысяч!! В год . При этом аренду никак не поднять ТК малый бизнес и так на боку лежит из-за спада спроса и экономить населения.
07:10:50 13-11-2025
Лукашенко налог с богатеньких сделал 40%!Правильное решение!