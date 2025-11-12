Новые объекты и рекорды. Жителям края насчитали 5,1 млрд рублей налогов на имущество

Начисленные суммы граждане должны заплатить до 1 декабря

12 ноября 2025, 12:50, ИА Амител

Деньги, купюры / Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае на 14% выросла сумма начислений по имущественным налогам: жители региона должны заплатить 5,1 млрд рублей. Это рекордная сумма для края. Всего налоговые уведомления получили 1,1 млн жителей региона. Заплатить за владение автомобилями, недвижимостью, землей они должны до 1 декабря 2025 года. О ходе налоговой кампании на пресс-конференции 11 ноября рассказал руководитель регионального управления ФНС Алексей Легостаев.

Самый весомый

Транспортный налог традиционно составляет почти половину от всех начисленных имущественных платежей. Его получили более 500 тыс. жителей региона. А общая сумма к уплате – 2,4 млрд рублей (рост составил 4,2%).

Алексей Легостаев отметил: в 2025 году для льготных категорий граждан изменился подход в исчислении транспортного налога. Так, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей, а также другие граждане платят транспортный налог с разницы от 100 до 200 лошадиных сил (л.с.), которая больше 100 л.с. То есть за автомобиль мощностью 150 л.с. владелец заплатит налог только на 50 л.с. (200 л.с. минус 150 л.с.).

"Торговый" прирост

850 тыс. жителей Алтайского края должны заплатить налог на имущество (квартиры, дома и другие объекты недвижимость). Сумма к сбору – 1,9 млрд рублей. Это на 31% больше, чем годом ранее. Как отметил Алексей Легостаев, рост произошел по нескольким причинам.

Во-первых, 1 января 2024 года произошла переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства. Во-вторых, в регионе растет число новых объектов (домов, квартир, гаражей, машино-мест), которые ставятся на кадастровый учет.

Однако максимальный рост произошел за счет того, что выросло количество коммерческих объектов, которые оцениваются по максимально высокой налоговой ставке (2% от кадастровой стоимости). К этому числу относятся административные и торговые здания, которыми владеют физлица.

За 2024 год сумма налога по этим объектам составила 469 млн рублей, что на 340 млн больше, чем годом ранее.

Легостаев объяснил: в регионе несколько лет работает комиссия, которая анализирует коммерческие объекты региона и, если они соответствуют определенным критериям (например, назначению, площади), включает их в перечень имущества, которое облагается налогом по ставке 2%.

«Сегодня идет активная работа уже по анализу объектов в мелких городах, в сельской местности, за счет этого добавляется объекты. За год их количество выросло на 1,5 тыс. и достигло 5,7 тыс. Работа [по включению новых объектов] будет продолжена, и мы увидим новые объекты в реестре», – сообщил Алексей Легостаев.

Земля и вклады

Сумма земельного налога, который начислили жителям Алтайского края за 2024 год, – 647 млн рублей (рост на 9%), а общее число налогоплательщиков по этой категории – 749 тыс. человек.

Еще одна категория налогов – начисления за проценты по вкладам. В 2025 году его должны заплатить 23 тыс. жителей края на сумму 1,4 млрд рублей.

«Максимальная сумма у одного налогоплательщика составит 22 миллиона рублей», – отметил Алексей Легостаев.