Пустырь на стыке частного сектора и промзоны в Новоалтайске отдают под многоэтажку

На участке находятся гаражи, которые инвестору придется снести за свой счет

12 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многоквартирный дом предлагают построить на ул. П. Корчагина, 2а, в Новоалтайске. Площадь участка – 55 соток. Сейчас территорию выставили на аукцион: ее начальная стоимость 1,6 млн рублей. Однако в ходе торгов цена может взлететь в разы: город-спутник Барнаула привлекает все больше застройщиков.

Участок расположен вдоль улицы, с одной стороны его окружают частный сектор, несколько многоэтажных домов (в том числе строящийся 15-этажный ЖК), с другой расположена промзона, где находятся склады, гаражи, производственные и административные здания. Как указано в аукционной документации, на площадке находятся 14 металлических гаражей.

Участок для строительства ЖК на ул. П. Корчагина, 2а / Фото: torgi.gov.ru

«Освобождение земельного участка от указанных гаражей будет осуществляться за счет средств арендатора», – отмечено в извещении.

Также в документации указано, что площадь будущего ЖК должна быть 5–10 тыс. квадратных метров. А построить дом инвестор должен в течение пяти с половиной лет. Аукцион запланирован на 18 ноября 2025 года.

Строительный прорыв

За последние годы в Новоалтайске резко возросло число новых многоквартирных домов: сейчас в городе возводят 13 ЖК, еще несколько – ожидают реализации. Есть среди них точечные проекты, есть и квартальные.

Так, массовое строительство ведут на территории 1-го и 11-го микрорайонов, где прокладывают новые сети, возводят школы, детсады и социальные объекты. Кстати, на территории 1-го микрорайона планировали развивать масштабный проект "Демидов парк", но после его провала (спустя годы) земли выставили на торги, где их выкупили другие застройщики.

Также под новые дома готовят площадки в центре города: участки освобождают после сноса аварийных и ветхих домов.