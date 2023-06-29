Такой день. Вред низкой безработицы на Алтае и встреча Томенко с Патрушевым

О главных событиях Алтайского края за 28 июня

29 июня 2023, 00:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил развитие агропромышленного комплекса края с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, который приехал на "День сибирского поля". Он отметил, что динамика у Алтая хорошая, а рентабельность сельскохозяйственных организаций значительно выше, чем в среднем по России.

В Алтайском крае задержали мужчину, который в автобусе достал нож и начал конфликтовать с подростком. Инцидент произошел в Барнауле днем 23 июня в автобусе маршрута № 27.

Уровень безработицы в России снизился до 3,3% – такой низкой она не была никогда, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 17 июня. При этом эксперты отмечают, что особо радоваться не стоит: у низкого уровня безработицы есть две стороны – плюс в том, что у людей есть работа и зарплата, а минус – в стране просто нет кадров, способных заместить свободные вакансии. Подробнее – в материале amic.ru.