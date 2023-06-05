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Такой день. Взрыв на подстанции и купание в пруду "Изумрудного"

Главные новости в Алтайском крае 5 июня

05 июня 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врыв на подстанции произошёл в селе Смазнево Алтайского края. Причиной стала разгерметизация масляного резервуара. 

Из-за происшествия без света остались несколько районов, которые энергетики подключили к резервной подаче электричества. 

К тушению привлекали пожарный поезд.

Подачу горячей воды в дома 16,5 тысячи барнаульцев возобновили на два дня раньше

Специалисты раньше установленного срока завершили работы по контуру магистрали М-31, которые должны были продлиться до 7 июня. В связи с этим подача ресурса восстановлена.

Жители Барнаула из-за жары 4 июня полезли купаться в пруд парка "Изумрудный". 

По словам горожанки, в воде резвились дети разных возрастов прямо на глазах родителей. Таблички с запретом не остановили тех, кто очень сильно хотел охладиться.

Алтайский край

Комментарии 1

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Гость

07:11:18 06-06-2023

Врыв на подстанции --- не диверсанты?

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