Такой день. Взрыв на подстанции и купание в пруду "Изумрудного"
Главные новости в Алтайском крае 5 июня
05 июня 2023, 23:31, ИА Амител
Врыв на подстанции произошёл в селе Смазнево Алтайского края. Причиной стала разгерметизация масляного резервуара.
Из-за происшествия без света остались несколько районов, которые энергетики подключили к резервной подаче электричества.
К тушению привлекали пожарный поезд.
Подачу горячей воды в дома 16,5 тысячи барнаульцев возобновили на два дня раньше.
Специалисты раньше установленного срока завершили работы по контуру магистрали М-31, которые должны были продлиться до 7 июня. В связи с этим подача ресурса восстановлена.
Жители Барнаула из-за жары 4 июня полезли купаться в пруд парка "Изумрудный".
По словам горожанки, в воде резвились дети разных возрастов прямо на глазах родителей. Таблички с запретом не остановили тех, кто очень сильно хотел охладиться.
07:11:18 06-06-2023
Врыв на подстанции --- не диверсанты?