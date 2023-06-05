Такой день. Взрыв на подстанции и купание в пруду "Изумрудного"

Главные новости в Алтайском крае 5 июня

05 июня 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врыв на подстанции произошёл в селе Смазнево Алтайского края. Причиной стала разгерметизация масляного резервуара.

Из-за происшествия без света остались несколько районов, которые энергетики подключили к резервной подаче электричества.

К тушению привлекали пожарный поезд.

Подачу горячей воды в дома 16,5 тысячи барнаульцев возобновили на два дня раньше.

Специалисты раньше установленного срока завершили работы по контуру магистрали М-31, которые должны были продлиться до 7 июня. В связи с этим подача ресурса восстановлена.

Жители Барнаула из-за жары 4 июня полезли купаться в пруд парка "Изумрудный".

По словам горожанки, в воде резвились дети разных возрастов прямо на глазах родителей. Таблички с запретом не остановили тех, кто очень сильно хотел охладиться.