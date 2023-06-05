Трамвай сошел с рельсов и протаранил иномарку в Барнауле

Вагон после схода перекрыл все пути

05 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле трамвай сошёл с рельсов и протаранил иномарку. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Челюскинцев, в районе дома № 119б в 15:15. Вагон развернуло и выбросило на проезжую часть, где он врезался в "Тойоту".

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Временно вагон перекрыл все пути.

Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись "Приора" и маршрутка. Пострадали два человека.