Трамвай сошел с рельсов и протаранил иномарку в Барнауле
Вагон после схода перекрыл все пути
05 июня 2023, 17:15, ИА Амител
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле трамвай сошёл с рельсов и протаранил иномарку. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
Авария произошла на улице Челюскинцев, в районе дома № 119б в 15:15. Вагон развернуло и выбросило на проезжую часть, где он врезался в "Тойоту".
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Временно вагон перекрыл все пути.
Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись "Приора" и маршрутка. Пострадали два человека.
17:30:38 05-06-2023
Не трамвай - обьедет.
06:24:52 06-06-2023
Вагон развернуло...