НОВОСТИПроисшествия

Трамвай сошел с рельсов и протаранил иномарку в Барнауле

Вагон после схода перекрыл все пути

05 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле трамвай сошёл с рельсов и протаранил иномарку. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Челюскинцев, в районе дома № 119б в 15:15. Вагон развернуло и выбросило на проезжую часть, где он врезался в "Тойоту".

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Временно вагон перекрыл все пути. 

Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись "Приора" и маршрутка. Пострадали два человека.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Собьянинский

17:30:38 05-06-2023

Не трамвай - обьедет.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:24:52 06-06-2023

Вагон развернуло...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров