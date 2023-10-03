Такой день. Задержание расчленителя и исчезновение самолета у аэропорта

Главные новости в Алтайском крае 3 октября

03 октября 2023, 23:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле следователи задержали мужчину, который жестоко расправился с женщиной в заброшенном доме. Истерзанное тело женщины обнаружили в доме № 62 по ул. 2-й Строительной. По словам очевидцев, у погибшей был вспорот живот и отрезана грудь.

Следователи и оперативники провели ряд мероприятий и установили, что подозреваемый в убийстве – 43-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").



Цветных карпов из пруда в барнаульском парке "Изумрудный" отдадут на зимовку "в добрые руки". Сейчас с руководством общественного пространства связались уже два человека, готовые забрать около 70-80 особей. Но поиск благотворителей еще продолжается. Глава "Изумрудного" Владислав Вакаев рассказал amic.ru, что будет с карпами и вернут ли их в парк в следующем году.

В Барнауле с площади аэропорта убрали самолет Ан-2, который встречал пассажиров, прилетающих в город.

Скоро здесь должно начаться строительство нового терминала, а легендарный самолет, установленный на площади в 2017 году, будет мешать строительным работам. Именно поэтому его решили убрать.

Но переживать не стоит, во время возведения нового терминала Ан-2 будет отдыхать на стоянке.