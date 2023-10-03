Родители второклассников написали совместное обращение к директору школы

03 октября 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Барнауле родители восьмилетнего школьника написали заявление на учителя физкультуры, ударившего ученика во время урока, пишет "КП-Новосибирск".

Семья в 2020 году переехала из Новосибирска в Барнаул. В школе мальчик получил освобождение от физкультуры.

"Он сидел на уроке и баловался с другом. Учитель сначала сделал замечание, а потом подошел и ударил сына по щеке", – рассказала мама школьника.

В школе женщине сказали, что запись с камер из спортзала посмотреть нельзя. Позже видео удалось посмотреть, однако, как отметила мама мальчика, над видео к тому моменту "кто-то поработал", поскольку запись по какой-то причине обрывается в нужный момент.

"В школе ссылаются на то, что у них были неполадки с камерами. Сам же учитель физкультуры все отрицает", – указала женщина.

По ее словам, это уже не первый случай. Заявление в полицию написала она и мать другого ребенка. Кроме того, родители второклассников этой школы написали совместное обращение к директору с просьбой сменить учителя физкультуры.