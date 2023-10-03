В Барнауле физрук дал пощечину восьмилетнему ученику за баловство на уроке
Родители второклассников написали совместное обращение к директору школы
03 октября 2023, 17:44, ИА Амител
В Барнауле родители восьмилетнего школьника написали заявление на учителя физкультуры, ударившего ученика во время урока, пишет "КП-Новосибирск".
Семья в 2020 году переехала из Новосибирска в Барнаул. В школе мальчик получил освобождение от физкультуры.
"Он сидел на уроке и баловался с другом. Учитель сначала сделал замечание, а потом подошел и ударил сына по щеке", – рассказала мама школьника.
В школе женщине сказали, что запись с камер из спортзала посмотреть нельзя. Позже видео удалось посмотреть, однако, как отметила мама мальчика, над видео к тому моменту "кто-то поработал", поскольку запись по какой-то причине обрывается в нужный момент.
"В школе ссылаются на то, что у них были неполадки с камерами. Сам же учитель физкультуры все отрицает", – указала женщина.
По ее словам, это уже не первый случай. Заявление в полицию написала она и мать другого ребенка. Кроме того, родители второклассников этой школы написали совместное обращение к директору с просьбой сменить учителя физкультуры.
18:05:34 03-10-2023
А вместо физрука мама этого мальчонки работать пойдет?
18:07:44 03-10-2023
Их из Новосибирска выгнали, они в Барнауле за своё взялись ...
19:46:17 03-10-2023
а не фиг баловаться, им раз сказали, они не поняли, срывали урок другим
19:50:18 03-10-2023
Начали с Днём учителя поздравлять. В школах вообще работать некому. Скоро такими публикациями последних мужчин из школы разгоним
22:45:17 03-10-2023
Выше написавшие, Вы серьёзно? Защищаете учителя? Если даже нет записи, по-любому этого момента не могли не видеть остальные дети.
08:30:48 04-10-2023
Светлана (22:45:17 03-10-2023) Выше написавшие, Вы серьёзно? Защищаете учителя? Если даже н... пенделя волшебного еще дать надо было. И было бы правильно. А мамаша еще бы спасибо за воспитание сына сказала бы. Иначе потом плакать с ним бдет
20:01:38 04-10-2023
Гость (08:30:48 04-10-2023) пенделя волшебного еще дать надо было. И было бы правильно. ... предложите вашему начальнику вас по вашим праведным щщам хлестать за проступки вне должностной инструкции? ачотакова
22:48:51 03-10-2023
Вы тут совсем все больные что ли? Взрослый мужик бьет второклассника. Не просто какой то алкаш из подворотни, а якобы педагог. Он полностью профнепригоден. Почему то принято говорить, что мужчина не должен поднимать руку на женщину. Это правильно. Потому что силы не равны. Но тут то вообще ребенок. Вы вообще в себе? Вы не люди, вы больные ублюдки.
07:23:33 04-10-2023
Гость (22:48:51 03-10-2023) Вы тут совсем все больные что ли? Взрослый мужик бьет второк... И тебе бы пара оплеух не помешала бы
09:04:42 04-10-2023
Гость (22:48:51 03-10-2023) Вы тут совсем все больные что ли? Взрослый мужик бьет второк... Всем учителям надо разом уволиться. И пусть такие вот яжмамки сами своих детей учат. С праздником, блин, наступающим!
07:14:50 04-10-2023
Вместо того, чтобы искать на записях с камеры момент рукоприкладства, посмотрели бы, как ведут себя ученики. Это не дети, а точные копии того дерьма,что зовутся их родителями. Раньше были классы в школах У.О. позже классы выравнивания. Ну так получилось,наркоманы, болезни, наследственность....Сейчас все здоровы. Ни один загс не регистрировал браки дебилов, олигофренов и пр. идиотов. И ни одному здравомыслящему человеку не приходило в голову, что воспитанием его ребенка должен заниматься кто-то посторонний. Однако мы имеем, что есть. Мужиков из школ фактически выжили, женщин учителей опустили ниже плинтуса в правах и зарплатах. Потому мы так и живем.
08:31:35 04-10-2023
Гость (07:14:50 04-10-2023) Вместо того, чтобы искать на записях с камеры момент рукопри... +100000000
08:30:48 04-10-2023
Нет, тут точно большинство аудитории полные идиоты. Просто вдумайтесь: взрослый человек, получающий зарплату как педагог бьет второклассника. Тут можно аналогий массу привести: роженица при родах может закричать благим матом - а акушерка ей с ноги в лицо. В общественном транспорте в давке кто то кому то наступает на ногу - а ему в ответ заточку под ребро. Дома полку не прибил - жена начинает пилить, а ты ей кулаком в морду, да не один раз. Вы хоть на секунду задумались что произошло и что вы оправдываете?? Нет. Вы достойны еще худшей жизни, чем влачите сейчас…
10:37:38 04-10-2023
Гость (08:30:48 04-10-2023) Нет, тут точно большинство аудитории полные идиоты. Просто в... Полностью поддерживаю! Слабых нельзя обижать, заступаться за маленьких - такому нас учили всю жизнь! Детей тем более нельзя бить, они не могут дать сдачи!!! Как то тут была новость, что подростка в автобусе за разговор по телефону здоровый лось чуть не задушил, а поступил так потому что знал, что может и ответка не прилетит, просто нашел объект, на который может выплеснуть всю агрессию. И аналогичная ситуация, ехала как то в автобусе и рядом сидел такой же лось в наколках и просто врубил на своем телефоне на всю катушку блатную музыку, так весь автобус сидел и слушал, и ни один мужик, что то не встал и не придушил его, потому что кишка тонка, потому что страшно было, что получить может в ответ, это же не ребенок))) просто потрясающе)))
08:31:10 04-10-2023
Не трогайте физрука! Он прекрасный воспитатель. Может быть мальчик наконец-то поймет, что надо старших слушаться, на замечания реагировать. Родители должны спасибо сказать физруку, если сами не смогли воспитать чадо своё.
08:39:12 04-10-2023
Чет странно. Мы на физре всегда бесились, главное не орать было...
09:02:37 04-10-2023
Все отписавшиеся, как я понимаю, дают любому мимокрокодилу разрешение лупцевать своих детей? И не надо говорить, что "онинитакие", докопаться можно хоть до того, что ребенок глоток воды сделал, вчера вон одна высказалась, что это "провокация учителя") Ну и сами, видимо, не отстают.
09:51:20 04-10-2023
Учитывая то, что на Урале тренеру дали два года за педофилию ...(выгнал с занятий вот такую же расшалившуюся) этот легко пока отделался. На сегодняшний день его по крайней мере в этом не обвиняют.
15:40:33 04-10-2023
Нас тренер в свое время, при Союзе, за баловство, если не поняли после первого предупреждения, кедом снятым по заднице охаживал. Действовало мгновенно и задница потом еще долго горела воспоминаниями и повторять выделывания уже желания не было точно ни у кого.
19:45:41 04-10-2023
мужики, разводитесь с яжемамками - не будет нормальному человеку счастья с бабой-дурой