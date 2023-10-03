Мэрия Барнаула собирается "отлучить" перевозчиков от четырех маршрутов

Скорее всего, иски в суд связаны с недостаточной регулярностью движения транспорта

03 октября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

Комитет мэрии Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подал в суд сразу на нескольких перевозчиков с требованием отозвать свидетельства об их работе на ряде городских маршрутов. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на картотеку краевого арбитражного суда.

Иски поданы против предпринимателей Антона Еньшина и Юрия Матусовича, а также против компании "Командирское". У Еньшина хотят забрать маршрут № 6, а у "Командирского" – № 27 и № 18. В иске в отношении Матусовича маршрут не указан, но, согласно данным с сайта мэрии, он обслуживает только транспортную линию № 51.

Причины для обращения в суд не указываются. Однако Еньшин заявил журналистам, что, скорее всего, оно связано с малой регулярностью работы автобусов по маршруту № 6. Перевозчик признал наличие такой проблемы и заявил, что она возникла из-за дефицита водителей.

Представитель компании "Командирское" Олег Бесчастный также предположил, что иски от мэрии связаны с недостаточной регулярностью работы маршрутов. При этом об иске он узнал только от корреспондентов.