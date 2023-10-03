Мэрия Барнаула собирается "отлучить" перевозчиков от четырех маршрутов
Скорее всего, иски в суд связаны с недостаточной регулярностью движения транспорта
03 октября 2023, 11:30, ИА Амител
Комитет мэрии Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подал в суд сразу на нескольких перевозчиков с требованием отозвать свидетельства об их работе на ряде городских маршрутов. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на картотеку краевого арбитражного суда.
Иски поданы против предпринимателей Антона Еньшина и Юрия Матусовича, а также против компании "Командирское". У Еньшина хотят забрать маршрут № 6, а у "Командирского" – № 27 и № 18. В иске в отношении Матусовича маршрут не указан, но, согласно данным с сайта мэрии, он обслуживает только транспортную линию № 51.
Причины для обращения в суд не указываются. Однако Еньшин заявил журналистам, что, скорее всего, оно связано с малой регулярностью работы автобусов по маршруту № 6. Перевозчик признал наличие такой проблемы и заявил, что она возникла из-за дефицита водителей.
Представитель компании "Командирское" Олег Бесчастный также предположил, что иски от мэрии связаны с недостаточной регулярностью работы маршрутов. При этом об иске он узнал только от корреспондентов.
11:58:55 03-10-2023
Т.е 29, 80 не хотят закрыть - они ездят по 2 автобуса на линии. Администрация города закрыла автобусные маршруты 19 и 17 маршруты. Теперь хочет уничтожить остальные. Чтоб все на авто пересели.
12:06:15 03-10-2023
Доподнимали ценник. Думали харя с жиру треснет. А народу стало выгоднее ездить на личном транспорте и на бамбилах.
13:32:31 03-10-2023
№6 ходит регулярно, а вот №24 вообще не видно на маршруте...
21:57:22 04-10-2023
Гость (13:32:31 03-10-2023) №6 ходит регулярно, а вот №24 вообще не видно на маршруте...... Скоро наступит зима., вообще не дождёшься транспорта, автобус 1уже не один год ходит плохо.....
13:34:54 03-10-2023
Так 27 вроде как часики ходит, не? А вот 73, где одна калека в час, и это в лучшем случае, администрацию не волнует? 29 туда же. Единица, которой днем с огнем не сыскать. Да полно их, таких маршрутов.
15:19:35 03-10-2023
Гость (11:58:55 03-10-2023) Т.е 29, 80 не хотят закрыть - они ездят по 2 автобуса на лин... 73 и 110 маршруты тоже 1-2 на линии всего на 2 направления, из центра до просторной прямого нет, только через весь город за 1.5 часа дурацкий 144. А на авто 11 км за 15 минут.
16:01:38 03-10-2023
27 постоянно возит, и кто теперь будет выполнять их маршрут, и так автобусов не хватает, мэрия с ума посходила чтоль?Автобусы все забиты, кругом одно старье и еще маршруты убирают?
16:14:52 03-10-2023
Сейчас и здесь все до оптимизируют!!! И будет народ по 3 часа стоять на остановках...
18:26:41 03-10-2023
27 офигительно ездит! Как часы - не трож чиновник хорошее!
19:40:17 03-10-2023
27 - это главный труженик, который полгорода возит, и ходит чуть ли не каждые 5 мин. Закройте его, чтобы люди в ночи пешком на работу добирались... Что вообще происходит???
21:57:17 03-10-2023
24 маршрут исчез, спасаюсь только 6 маршруткой, которая в последнее время дает сбой в регулярности. Автобус 1 набит по самые уши, на линии наверно не более четырех автобусов. Отчитываются, что есть маршрут, а то что один туда и один обратно, это никого не волнует. 27 востребован, ходит часто и регулярно даже в вечернее время. Туго с транспортом, но, увы, это никого не волнует.
22:42:32 03-10-2023
27 один из самых регулярных маршрутов , в администрации кто-нибудь здравомыслящий есть?
00:06:50 04-10-2023
Сейчас 20-й и 27-й маршрут закроют и будет ещё веселей. Людям начнут ходить на соседние улицы, чтобы уехать
07:57:37 04-10-2023
8 лет добираюсь до работы и обратно на маршруте № 18. Раньше автобусы были побольше и ходили регулярно. Потом поменяли на маленькие. В автобусах давка. Последние 3-4 года утром с 7до 8ч. уехать невозможно с остановки ВРЗ, автобусы очень часто проходят мимо полные. А зимой замерзаешь, на другом маршруте приходится ехать до Жилплощадки и пересаживаться на следующий маршрут. Водители хамят и систематически обсчитывают. Наведите порядок на этом маршруте!!!
10:30:22 04-10-2023
Руки прочь от 27!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10:39:08 04-10-2023
А это чтобы вы не говорили, что комитет по транспорту ничего не делает-видите, как много сделано, закрыто куча маршрутов отличных: 11, 43, 46, 36, 52... и сразу целых 2 маршрута под номером 120 - красота! Чего гундеть-то? Идёт работа, горшочек варит...
19:40:35 04-10-2023
Год назад много писали о планах закупить автобусы на маршрут 10. Год прошёл, автобусов нет. Что дальше?