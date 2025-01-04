Amic.ru рассказывает, что произошло 4 января

04 января 2025, 23:35, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Белоруссии второй раз запретили алтайскую гречку. На этот раз ограничение коснулось крупы марки "Фермер", которую производит барнаульская компания "Дары полей". С 11 января эту гречку в Белоруссии продавать будет нельзя, так как развариваемость крупы с быстроразваривающихся ядрицы и продела у нее составила 29 минут при норме 25 минут. При этом ровно та же причина запрета была в декабре у гречки другой барнаульской компании – "Вега-инжиниринг".

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 78 ДТП на дорогах, где были зафиксированы недостатки зимнего содержания. В авариях из-за "проблемных дорог" погибло 13 человек и 117 получили ранения разной степени тяжести. За плохое содержание трасс против ответственных лиц возбудили 108 административных дел.

Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в новогодней речи заявил о том, что остров должен добиться независимости от Дании, чьей автономией он на данный момент считается. Он отметил, что основы для независимой Гренландии уже создаются, и страна сама должна будет формировать свое будущее.

Российские киносказки "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Финист. Первый богатырь" за три дня новогодних каникул собрали по миллиарду в российском прокате. Первая лента получила от зрителей более 1,5 млрд рублей, а вторая – чуть больше миллиарда.

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