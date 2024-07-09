Такой день. Защита медиков от дебоширов и борьба с затоплением улиц

Главные новости в Алтайском крае 9 июля

09 июля 2024, 23:40, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/874128

Сотрудники Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" выяснили, каким именно пестицидом и на каком поле отравились пчелы с одной из пасек в Усть-Калманском районе, сообщили на сайте учреждения.

Специалисты установили, что в телах погибших насекомых содержится инсектицид фипронил. Этот же препарат был выявлен в пробах зеленой массы злаков, пшеницы, подсолнечника и цветущих сорняков, взятых на соседних с пасекой полях, однако в пробе вегетативных частей рапса было выявлено гораздо большее остаточное количество пестицида. Помимо этого, в одной из проб зеленой массы пшеницы специалисты установили наличие другого препарата – тиаметоксама

В ФГБУ напомнили, что лица, применяющие пестициды, обязаны уведомить население о запланированных работах через СМИ не позднее чем за три дня до момента их проведения. Необходимо учитывать классы опасности для пчел и экологические регламенты. Сведения о применяемых пестицидах аграрии обязаны вносить во ФГИС "Сатурн".

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