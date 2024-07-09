Залповые ливни. Почему Барнаул каждый раз "уходит" под воду после сильных дождей
Власти города знают о проблеме и намерены строить ливневые канализации. Только ли дело в них?
09 июля 2024, 14:30, Вячеслав Кондаков
Несколько сильных дождей прошли в Барнауле 8 и 9 июля. Всего за два дня в краевой столице выпало более трети месячной нормы осадков. В результате подтопило много участков, преимущественно в Индустриальном районе. На некоторых улицах вода стояла по колено, и передвигаться по городу можно было либо на гондоле (как в Венеции), либо вплавь. В мэрии города уже стали называть такие мощные дожди "залповыми" и обещают продолжить строить новые ливневые канализации. Разбираемся, почему после каждого мощного ливня Барнаул "тонет" и как решить эту проблему. Дело, отмечают эксперты, не только в ливневках, но и в отсутствии газонов и парков в новых микрорайонах.
Проблема только в ливневках?
Нет. Дело в том, в новых микрорайонах Барнаула недостаточно парков и газонов, которые также хорошо впитывают осадки, пояснил amic.ru заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.
По мнению специалиста, в Индустриальном районе строят большое количество жилья, дорог и тротуаров. Асфальта появилось так много, что вода может уходить только в ливневки. Большое количество осадков, поясняет Павлов, канализация просто не может "поглотить" быстро, для этого необходимо время. Поэтому чтобы решить проблему, необходимо помимо ливневых канализаций строить больше парков и газонов, которые смогли бы впитывать воду.
"Строительство ливневок – очень дорогостоящий процесс. Это все равно что возводить теплосеть или водопровод. Речь идет о сотнях миллионов рублей", – поясняет Сергей Павлов.
По его словам, в 2023 году на Попова построили новую ливневую канализацию, которая успешно справляется с обильными осадками, за исключением кратковременных залповых ливней.
Другой представитель дорожной отрасли в разговоре с amic.ru описал ситуацию с ливневками проще.
"Представляете, что вы включили воду в кране дома. Мойка не будет наполняться, но если вы выльете туда сразу огромную кастрюлю воды, то она будет уходить медленно", – объяснил специалист.
А почему ливневки в Барнауле не справляются с дождями?
Дело в том, что ливневые канализации, построенные в Барнауле в 60-е годы прошлого века, уже не справляются со своей задачей. На сегодняшний день протяженность ливневых канализаций в городе составляет более 120 километров. Большая часть системы водоотведения серьезно изношена, так как была построена более полувека тому назад. На то, чтобы привести ее в порядок, согласно данным за 2018 год, требуется не менее 5-6 миллиардов рублей. Несколько лет назад в центре Барнаула в рамках реализации проекта "Барнаул – горнозаводской город" была построена сеть ливневой канализации по улицам Льва Толстого, Мало-Тобольской от проспекта Социалистического до Ленина. Также сделали ливневки вдоль улицы Чехова, Пушкина и Гоголя. На эти цели потратили более 100 миллионов рублей.
Кроме того, часть новых и "старых" ливневок быстро забивается. Их приходится чистить. После каждого залпового дождя специалисты МБУ "Автодорстрой" вручную устраняют последствия стихии.
А как будут решать проблему в Индустриальном районе? Его топит сильнее всего
Самую печальную картину можно наблюдать в новых районах Барнаула. Одно из наиболее "затопляемых" мест – улица Попова. Вода там поднимается до колена, машины "глохнут", а пешеходов едва ли не сносит потоком. Специалисты мэрии сообщают, что осадков иногда выпадает так много, что ливневки просто не справляются.
Председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин 8 июля, после очередного залпового ливня, заявил, что власти знают, как решить проблему. Для этого необходимо построить еще одну – более мощную – канализацию от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию.
"Пока все ливневые осадки из новых микрорайонов уходят в ливневые коммуникации улицы Попова. Понятно, что справиться с ними не всегда получается. Новый участок призван разгрузить эту сеть и улучшить ситуацию", – пояснил Валерий Ведяшкин.
В августе 2023 года комитет по дорожному хозяйству разыграл тендер на проектирование ливневки, который выиграла организация "Алтайкоммунпроект". Цена контракта составила 7,4 млн рублей. После завершения работы над проектно-сметной документацией будет определена стоимость строительства и источник финансирования.
14:35:51 09-07-2024
залповые дожди? чё за хрень? есть ливень или проливной дождь... полночи был ливень, а у вас залпом все, залпом - короткий сильный дождь...
14:42:32 09-07-2024
какие (14:35:51 09-07-2024) залповые дожди? чё за хрень? есть ливень или проливной дождь... вот чего придираетесь?
когда вы водку пьете просто, а когда залпом - ощущаете различие?
14:46:08 09-07-2024
Это результат непродуманной бестолковой застройки
15:00:04 09-07-2024
Костя (14:46:08 09-07-2024) Это результат непродуманной бестолковой застройки ... А так же результат вырубки деревьев, которые мощной корневой системой всасывают воду, как пылесос. Если где-то убрали старые насаждения, необходимо заменять на новые. Всё спилили под парковки, вот и результат.
15:41:20 09-07-2024
Гость (15:00:04 09-07-2024) А так же результат вырубки деревьев, которые мощной корневой... это работает у тополей на болотах.
а вообще-то леса как раз воду генерируют. ну и почвозадержание, конечно. а в урбан.режиме деревья - это садизм.
14:55:04 09-07-2024
когда вы водку пьете просто, а когда залпом - ощущаете различие?---Но залпом водки входит больше и лучше))
15:18:13 09-07-2024
Все можно сделать значительно дешевле, если вдоль дорог делать арыки. Наблюдал, как это работает в том же Бишкеке. И дороги чище и без луж.
16:44:39 09-07-2024
Александр (15:18:13 09-07-2024) Все можно сделать значительно дешевле, если вдоль дорог дела... В пустыне Сахара еще быстрее вода уходит.
17:58:03 09-07-2024
Гость (16:44:39 09-07-2024) В пустыне Сахара еще быстрее вода уходит.... Про дороги без луж в Бишкеке.- поржал.
17:39:19 09-07-2024
Александр (15:18:13 09-07-2024) Все можно сделать значительно дешевле, если вдоль дорог дела... Для начала дорогам надо придать уклон. В Бишкеке или Алма-Ате он естественный, за счет гор. Барнаул - равнина, за исключением горы. Там можно сделать арыки. Плюс предложите вариант арыков на Ленина, или Красноармейском, в упоминаемых городах это было сделано при царе- для полива огородов.
15:25:42 09-07-2024
а когда проектировали, принимали дома - про это никто не думал, не знал? никогда такого не было, и вот опять!
15:31:43 09-07-2024
Никогда, готов поспорить, никогда эта проблема не будет решена, и вот почему- наши дороги за каким-то лешим строят в углублении, обрамлённом бордюрным камнем. В результате вся вода с газонов и тротуаров стекает на проезжую часть. А по-хорошему, должна стекать с дороги и попадать или в арык, или уходить в решётки НЕ РАСПОЛОЖЕННЫЕ на проезжей части. А не будет так потому, ч то у кого надо есть интерес к производству бордюрного камня. Своих же не бросаем, да.
19:53:42 09-07-2024
Гость (15:31:43 09-07-2024) Никогда, готов поспорить, никогда эта проблема не будет реше... Вот именно. Вода на дороге - это беда в любое время года. Не может ливнёвка как у нас под дорогой проходить. Поэтому и дороги проваливаются. Вода с дороги должна уходить, так учили при СССР.
15:49:54 09-07-2024
можно как в германии брать с застройщиков деньги за площадь асфальта и домов, с которых уходит вода не в грунт, а в ливневки. а на эти деньги ливневки обновлять и строить
19:40:01 09-07-2024
уничтожили все газоны, закатали все в асфальт, а теперь - памагите, спасите
22:50:52 09-07-2024
Согласен, плиткой замостить практичнее.
03:58:31 10-07-2024
Байки про дождик. 39 дней и 39 ночей шел дождь, а на 40-й день начался залповый ливень и случился всемирный потоп.
10:32:44 10-07-2024
От строительства скворечников- прямой доход, а ливневки и пр системы одни расходы. За последние 40 лет ничего не изменилось. И не изменится.
11:14:39 10-07-2024
Гость (10:32:44 10-07-2024) От строительства скворечников- прямой доход, а ливневки и пр... Ну почему - изменится. Будут строить еще больше кварталов и все также без продуманного водоотведения, т.е. пустят всё на САМОТЁК.