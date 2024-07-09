Залповые ливни. Почему Барнаул каждый раз "уходит" под воду после сильных дождей

Власти города знают о проблеме и намерены строить ливневые канализации. Только ли дело в них?

09 июля 2024, 14:30, Вячеслав Кондаков

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

Несколько сильных дождей прошли в Барнауле 8 и 9 июля. Всего за два дня в краевой столице выпало более трети месячной нормы осадков. В результате подтопило много участков, преимущественно в Индустриальном районе. На некоторых улицах вода стояла по колено, и передвигаться по городу можно было либо на гондоле (как в Венеции), либо вплавь. В мэрии города уже стали называть такие мощные дожди "залповыми" и обещают продолжить строить новые ливневые канализации. Разбираемся, почему после каждого мощного ливня Барнаул "тонет" и как решить эту проблему. Дело, отмечают эксперты, не только в ливневках, но и в отсутствии газонов и парков в новых микрорайонах.

Проблема только в ливневках?

Нет. Дело в том, в новых микрорайонах Барнаула недостаточно парков и газонов, которые также хорошо впитывают осадки, пояснил amic.ru заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.

По мнению специалиста, в Индустриальном районе строят большое количество жилья, дорог и тротуаров. Асфальта появилось так много, что вода может уходить только в ливневки. Большое количество осадков, поясняет Павлов, канализация просто не может "поглотить" быстро, для этого необходимо время. Поэтому чтобы решить проблему, необходимо помимо ливневых канализаций строить больше парков и газонов, которые смогли бы впитывать воду.

"Строительство ливневок – очень дорогостоящий процесс. Это все равно что возводить теплосеть или водопровод. Речь идет о сотнях миллионов рублей", – поясняет Сергей Павлов.

По его словам, в 2023 году на Попова построили новую ливневую канализацию, которая успешно справляется с обильными осадками, за исключением кратковременных залповых ливней.

Другой представитель дорожной отрасли в разговоре с amic.ru описал ситуацию с ливневками проще.

"Представляете, что вы включили воду в кране дома. Мойка не будет наполняться, но если вы выльете туда сразу огромную кастрюлю воды, то она будет уходить медленно", – объяснил специалист.

А почему ливневки в Барнауле не справляются с дождями?

Дело в том, что ливневые канализации, построенные в Барнауле в 60-е годы прошлого века, уже не справляются со своей задачей. На сегодняшний день протяженность ливневых канализаций в городе составляет более 120 километров. Большая часть системы водоотведения серьезно изношена, так как была построена более полувека тому назад. На то, чтобы привести ее в порядок, согласно данным за 2018 год, требуется не менее 5-6 миллиардов рублей. Несколько лет назад в центре Барнаула в рамках реализации проекта "Барнаул – горнозаводской город" была построена сеть ливневой канализации по улицам Льва Толстого, Мало-Тобольской от проспекта Социалистического до Ленина. Также сделали ливневки вдоль улицы Чехова, Пушкина и Гоголя. На эти цели потратили более 100 миллионов рублей.

Кроме того, часть новых и "старых" ливневок быстро забивается. Их приходится чистить. После каждого залпового дождя специалисты МБУ "Автодорстрой" вручную устраняют последствия стихии.

А как будут решать проблему в Индустриальном районе? Его топит сильнее всего

Самую печальную картину можно наблюдать в новых районах Барнаула. Одно из наиболее "затопляемых" мест – улица Попова. Вода там поднимается до колена, машины "глохнут", а пешеходов едва ли не сносит потоком. Специалисты мэрии сообщают, что осадков иногда выпадает так много, что ливневки просто не справляются.

Председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин 8 июля, после очередного залпового ливня, заявил, что власти знают, как решить проблему. Для этого необходимо построить еще одну – более мощную – канализацию от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию.

"Пока все ливневые осадки из новых микрорайонов уходят в ливневые коммуникации улицы Попова. Понятно, что справиться с ними не всегда получается. Новый участок призван разгрузить эту сеть и улучшить ситуацию", – пояснил Валерий Ведяшкин.

В августе 2023 года комитет по дорожному хозяйству разыграл тендер на проектирование ливневки, который выиграла организация "Алтайкоммунпроект". Цена контракта составила 7,4 млн рублей. После завершения работы над проектно-сметной документацией будет определена стоимость строительства и источник финансирования.