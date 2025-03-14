Такой день. Женщина, узнавшая о беременности во время родов, и молодой барнаулец-мошенник

О главных событиях Алтайского края за 14 марта

14 марта 2025, 23:30, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

Спасатели потушили пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Мусоргского в поселке Южном Барнаула.

Газодымозащитники спасли двух человек, еще 12 эвакуировались самостоятельно. В квартире горели мебель и вещи на площади около 12 "квадратов". Работали на месте 35 специалистов на восьми единицах техники.

Полицейские поймали двух закладчиков в Бийске. Подозреваемыми оказались неоднократно судимые 21-летний и 24-летний бийчане. При задержании у них изъяли пять свертков с "синтетикой" общей массой более десяти граммов.

Также в тайниках в разных частях города оперативники нашли еще более десяти закладок. Кроме того, по месту жительства злоумышленников обнаружили приспособления для фасовки.

В Алтайском крае провели кесарево сечение женщине, о беременности которой выяснилось при осмотре в больнице.

Жительница Барнаула обратилась в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, расположенную на улице Малахова (БСМП № 2). В ходе осмотра врачи подтвердили беременность. Медики приняли решение экстренно провести кесарево сечение. Операцию проводили на базе БСМП № 2.

Боец спецназа, вернувшийся из длительной командировки в зону боевых действий, сделал предложение своей девушке прямо на перроне железнодорожного вокзала в Барнауле.

Во время торжественного построения в присутствии командования и сослуживцев спецназовец встал перед своей возлюбленной на колено, протянул кольцо и спросил, выйдет ли она за него.

В Барнауле задержали 21-летнего мошенника, который в составе преступной группы похищал деньги со счетов жителей Карелии.

Злоумышленник занимался преступной деятельностью около четырех месяцев, покупая и активируя сим-карты для доступа к личным кабинетам их прошлых владельцев. Он оформлял микрозаймы на жертв и получал процент от похищенных средств. Всего барнаульский аферист успел заработать около 400 000 рублей.

Суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в пользу жительницы Алтайского края, которая получила травму, поскользнувшись на льду во дворе многоквартирного дома.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по уборке территории. В суде также отметили, что приобретение противогололедных материалов "не является обстоятельством, исключающим ответственность".