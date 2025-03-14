В Бийске полицейские поймали наркокурьера и его помощника

В отношении парней возбудили уголовное дело

14 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Полицейские поймали двух закладчиков в Бийске, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Подозреваемыми оказались неоднократно судимые 21-летний и 24-летний бийчане. При задержании у них изъяли пять свертков с "синтетикой" общей массой более десяти граммов. Также в тайниках в разных частях города оперативники нашли еще более десяти закладок. Кроме того, по месту жительства злоумышленников обнаружили приспособления для фасовки.

Так парни зарабатывали около месяца. При этом курьером в интернет-магазине был зарегистрирован только один из них, а второй помогал ему за деньги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".