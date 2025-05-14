Такой день. Жесткое ДТП в Бийске и падение женщины с девятого этажа в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 14 мая

14 мая 2025, 23:30, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Бийске на улице Трофимова.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом ПАЗ, перевозившим работников одного из предприятий. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель Mitsubishi, а также один пассажир автобуса. Им оказана помощь", – рассказали в ГАИ.

Женщина выпала из окна многоэтажного дома на улице Лазурной, 22. По словам свидетелей, пострадавшая выпала с девятого этажа. Ей удалось пережить падение – женщину увезла скорая.

Трех человек спасли пожарные из задымленного подъезда в селе Безрукавка Рубцовского района. Возгорание возникло в одной из квартир жилой двухэтажки – там горело кресло на площади 1 кв. м. От мебели шел густой ядовитый дым.

В Бийске директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося ремонтом и обслуживанием силовых трансформаторов, предстал перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику энергетической компании.

"По данным следствия, обвиняемый предложил руководителю одного из структурных подразделений энергетической компании за денежное вознаграждение на постоянной основе проводить испытания отремонтированных фирмой трансформаторов, средств индивидуальной защиты и химического состава масел без заключения договоров на проведение таких работ и без их оплаты", – рассказали в СК.

Суд обратил в доход государства имущество экс-руководителя контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле.

Установлено, что в 2023 году бывший чиновник и его супруга приобрели земельный участок с домом в Первомайском районе Алтайского края.

"Общая стоимость купленного превысила 13 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года", – рассказали в прокуратуре.